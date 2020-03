Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? L’indizio “felpato” che non lascia dubbi

I dubbi del popolo del web aumentano ormai sempre di più. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Dopo la crisi con Andrea Iannone, la bella esperta di tendenze ha dichiarato che lei e il suo ex storico Andrea Damante sono in buoni rapporti. La De Lellis ha pure fatto i complimenti alla bellezza dell’uomo che ha ispirato il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto ma non solo. La ex protagonista di Uomini e Donne voleva anche fare una diretta su Instagram proprio insieme al deejey che però non era connesso sul social network. Tutto rimandato? Nel frattempo arriva un indizio che non lascia più dubbi sul loro rapporto.

Giulia De Lellis si mostra con una felpa già vista: è davvero quella di Andrea Damante?

L’influencer Giulia De Lellis ha pubblicato una storia che ha fatto molto discutere il web. A lanciare il sospetto e quindi la bomba è stata Deianira Marzano. Proprio lei ha fatto notare che in questa storia la De Lellis indossava una felpa arancione decisamente sospetta. Per quale motivo? La stessa identica felpa, almeno in maniera apparente, è stata indossata in altre occasioni da Andrea Damante. I dubbi si infittiscono, insomma. La felpa indossata da Giulia De Lellis era davvero quella del suo ex fidanzato oppure la somiglianza è un semplice caso? In fondo chissà quante felpe arancioni esistono…

Giulia De Lellis e Andrea Damante: troppi indizi portano a pensare che siano tornati insieme

Sul web, gli storici fan della coppia sono ormai impazziti per questo presunto ritorno di fiamma. Come se non bastasse adesso sono uscite fuori diverse indiscrezioni secondo cui Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati avvistati insieme prima della reclusione per l’emergenza Coronavirus. Intanto però il bel Dama è sparito dai social network ampliando i dubbi dei fan. Andrea non fa storie perché si trova insieme alla De Lellis e teme che il popolo del web possa scovare nuovi indizi? Per ora è solo una ipotesi, staremo a vedere.