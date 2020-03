Belen Rodriguez fa una dichiarazione d’amore romanticissima al suo Stefano (VIDEO)

Sono passati quasi dieci anni da quando per la prima volta Belen Rodriguez capiva di essersi perdutamente innamorata di Stefano de Martino. Una storia d’amore che ha fatto sognare lei ma anche tutte le persone che non hanno mai smesso di tifare per questo amore nonostante gli anni di separazione, il nuovo amore di lei e la vita da separati ( ma non divorziati). Belen è pazza d’amore e non riesce a tenere dentro di sé tutto quello che prova per il suo adorato marito. Ma soprattutto ogni giorno trova un modo, per buona pace di chi c’è stato nel mentre, per ricordare al suo Stefano, che l’ha sempre amato, che nel suo cuore c’è stato posto solo per il suo nome!

Ieri da Instagram ha fatto un’altra dolcissima dedica che i fans della coppia non hanno potuto fare a meno di notare e che hanno apprezzato moltissimo. Parole dolcissime quelle di Belen che, postando una foto di Stefano oggi, ma un video che lo mostra durante una esibizione nel serale di Amici, rivela l’esatto momento in cui ha capito di essere innamorata del ballerino!

LA DOLCISSIMA DEDICA DI BELEN A STEFANO DE MARTINO

Le parole di Belen:

𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎, 𝑚𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑒𝑟𝑖……. 𝐸 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖, 𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑛𝑒 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑟𝑎𝑖.

Ed ecco il video che mostra una bellissima esibizione di Stefano che in quella occasione ballava accompagnando il ballerino in gara Nunzio.

Tantissimi gli apprezzamenti di chi in tutti questi anni ha continuato a fare il tifo per Belen e Stefano che alla fine, come nelle migliori favole, sono tornati insieme. Perchè come direbbe Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…“. Il giro immenso è finito, adesso c’è solo da godersi questo amore infinito.