Eros Ramazzotti e Roberta Morise, dopo le rose nessuna smentita sul loro amore (Foto)

Un fascio enorme di rose rosse è la foto pubblicata da Roberta Morise su Instagram che ha acceso ancora di più il gossip su Eros Ramazzotti. Robertina e il cantante sono fidanzati, lui la sta corteggiando, si sono visti prima dell’emergenza sanitaria? A giudicare dai silenzi di entrambi sembrerebbe proprio di sì. La cronaca rosa non vede l’ora che questo terribile periodo che coinvolge tutti finisca così sapremo anche che legame c’è tra Eros e Roberta Morise. Al momento tutti gli indizi portano alla favola d’amore: il primo è proprio il silenzio del cantante. Ramazzotti in genere non attende molto prima di smentire notizie che lo riguardano, soprattutto presunti amori. Negli ultimi mesi infatti ha smentito relazioni e simpatie mostrandosi anche piuttosto infastidito, di Roberta Morise invece non dice nulla.

LE ROSE ROSSE NELLE STORIES DI ROBERTA MORISE PARLANO DI EROS

Tantissime rose rosse, meravigliose, poi le parole del brano Your Song di Elton John: “I hope you don’t mind / That I put down in words / How wonderful life is while you’re in the world – ovvero – Spero che non ti dispiaccia / Il fatto che io abbia descritto in parole / Quanto la vita sia meravigliosa in un mondo dove ci sei tu”. Una dichiarazione d’amore meravigliosa, l’unico dubbio resta sul chi sia il mittente. Si infittisce così il mistero ma per molti la bella conduttrice de I fatti vostri ha davvero fatto perdere la testa al cantante romano.

Se non fosse per l’emergenza coronavirus che li costringe come tutti alla distanza e a lunghe chiamate potremmo forse già ammirare una nuova bellissima coppia.

Sembra invece davvero finita la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Di loro non c’è più traccia da tempo, anche se entrambi non sono mai stati molto espliciti sul loro rapporto di coppia, mancano però tutti gli indizi da troppo tempo.