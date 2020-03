Eros Ramazzotti e Roberta Morise, è lei la nuova fidanzata e la coppia già piace a tutti (Foto)

Il gossip ci riprova ma sembra che davvero la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti potrebbe essere Roberta Morise (foto). Al momento nessuna smentita da parte del cantante o della conduttrice e questo fa ben sperare i loro fan che la coppia sia reale. In questo periodo così triste e doloroso per tutti ci permettiamo di distrarci anche con la cronaca rosa e in questo caso con due personaggi famosi molto amati. Eros Ramazzotti e Roberta Morise stanno insieme? Questo si chiedono in queste ore i loro fan e anche se non ci sono foto che li mostrano insieme Dagospia sembra avere la certezza che l’amore sia reale. Marica Pellegrinelli sembra essere tornata single, sarebbe già finita la storia d’amore con Charley Vezza, adesso è il turno del cantante e il gossip fa il tifo per lui ma sempre immaginando anche una meravigliosa famiglia allargata.

EROS RAMAZZOTTI E ROBERTA MORISE LA NUOVA COPPIA CHE ANTICIPA L’ESTATE

Già qualche giorno fa Dagospia aveva anticipato il presunto flirt di Eros con una conduttrice Rai. Le ipotesi erano varie e adesso sembra che la misteriosa conduttrice sia la splendida Robertina che su Rai 2 accanto a Giancarlo Magalli conduce I Fatti Vostri.

Fino ad ora in tanti hanno spesso legato nel campo sentimentale il nome della Morise a quello di Carlo Conti. E’ una sua ex fidanzata storica ma ormai è passato così tanto tempo da quell’amore, lui è sposato con Francesca Vaccaro e hanno il loro bellissimo bambino.

Anche la rivista Oggi anticipa che sono in arrivo i retroscena di questo nuovo amore e noi ovviamente non vediamo l’ora di mostrare tutto e di fare gli auguri al cantante e alla splendida Roberta, anche se immaginiamo che in questo periodo tutto sia un po’ più complicato. Intanto, stiamo tutti a casa!