Costanza Caracciolo lascia l’ospedale, torna a casa con la sua bimba (Foto)

Costanza Caracciolo dopo la nascita di Isabel torna a casa, lascia l’ospedale ovviamente con l’aiuto di Bobo Vieri e non mancano le foto per la rivista Chi. Tra tante brutte notizie in questo periodo le più belle riguardano le nascite, i bebè che rendono felici mamma e papà e donano speranza. Non è stato semplice per la Caracciolo affrontare il parto da sola, non è semplice per nessuna donna dare alla luce un figlio in piena emergenza coronavirus. In un lungo post la splendida ex velina bionda ha confidato emozioni e traguardi per lei che forse pensava di essere più fragile ma in sala parto ha trovato chi le ha dato la forza. Isabel Vieri, così Costanza e Bobo hanno chiamato la loro seconda figlia, lascia l’ospedale in cui è nata ed entra nella sua casa per conoscere la sorella maggiore, la piccola Stella.

LE MAMME VIP CHE LASCIANO L’OSPEDALE TORNANDO A CASA CON I LORO NEONATI

Isabel Vieri è nata il 25 marzo, un parto perfetto e dopo pochi giorni è tornata a casa in tutta sicurezza. La rivista Chi mostra le foto di papà Vieri che si occupa delle valigie e dell’ovetto. Mascherine, guanti e tutto il necessario, ogni precauzione come per tutti. Adesso sono tutti insieme a casa più felici che mai.

Costanza Caracciolo non è l’unica mamma vip ad avere partorito in quest’ultimo periodo. Anche Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni, è diventata mamma per la prima volta. Il 22 marzo a Milano è nato il piccolo Lorenzo; un ritorno a casa anche per loro con guanti e mascherine.

La nascita del piccolo Teo ha portato tanta gioia anche in casa di Lodovica Comello. Il 16 marzo la data di nascita del suo bimbo, anche lei a casa adesso con accanto il suo Tomas non ha nulla da temere se non attendere come tutti che questo brutto periodo passi in fretta.