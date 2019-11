Costanza Caracciolo e il primo compleanno della piccola Stella una festa per ringraziare la piccola che ha cambiato la loro vita (FOTO)

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri qualche settimana fa sono stati ospiti a Verissimo, nel programma di Silvia Toffanin e hanno anche raccontato come è cambiata la loro vita da quando Stella è nata! La piccola ha compiuto un anno proprio due giorni fa e mamma Costanza è stata felicissima di organizzare una festa per la piccola. Nel salotto di Verissimo, rispondendo alle domande di Silvia, Bobo e Costanza avevano rivelato che avrebbero festeggiato forse in casa con gli amici e i parenti più cari. Poi però, come spiega la stessa Costanza sui social, lei e il suo compagno hanno capito che il traguardo della piccola Stella andava festeggiato. E anche loro dovevano farlo perchè lei ha cambiato la vita di tutti, li ha fatti anche crescere e adesso si meritano di festeggiare insieme!

La Caracciolo lo spiega con un dolcissimo messaggio sui social, mostrando anche le foto della festa.

Ed ecco il dolce messaggio di mamma Costanza sui social

All’inizio volevamo festeggiare stellina tra di noi, ma poi ho pensato che questo primo anno doveva essere assolutamente celebrato💫💫💫

È stato importante festeggiare con le persone che le vogliono bene, che la vedono crescere e soprattutto in questo giorno le hanno fatto sentire il calore e l’affetto. Quando sarà più grande potrà rivivere quel momento guardando le foto, e tutto ciò che le sto preparando per farle rivivere quei momenti.

Il primo anno va festeggiato, perché è un bel piccolo traguardo per noi genitori; è una piccola parte di tempo che però racchiude un grande amore e immensa gioia che ha portato e da cui è circondata.💕

Questo tempo è proprio volato, ma come tutti i neo genitori sanno, non è stata proprio una passeggiatina 😅 e non lo è neanche tutt’ora, ma va celebrato perché in effetti da un anno la nostra vita è cambiata in meglio grazie al suo arrivo.. 🥰

Certo , qualche ora di sonno in meno, un po’ di inesperienza, un po’ di stanchezza 😅 soprattutto adesso che vuole camminare, 👣la condivisione del dolore dei dentini che devono nascere🦷, ma poi la continua scoperta di ogni cosa, i sorrisoni 😁dolcissimi, lo stupore dei sui occhietti 👀 , il continuo progresso, insomma continuo ossigeno per noi. 💕

Lei è cresciuta tanto e noi con lei.