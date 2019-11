Per Stella Vieri la dolcissima prima festa di compleanno e Costanza Caracciolo ha davvero il pancino (Foto)

Ieri Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno festeggiato il compleanno della loro piccola Stella, la prima festa per la loro principessa (foto). Sui social gli scatti di mamma e papà emozionati, quelli degli amici presenti alla festa di Stella Vieri. Tutto in bianco e rosa, nessun cartone animato è personaggio scelto per la festeggiata ma tante stelle, nuvole e una luna in cima alla torta. Tutto così dolce e delizioso con i dettagli dorati che se possibile rendono le cose scelte ancora più prezioso. Anche le ciambelline sono dorate e ovviamente le stelle. Tantissimi i regali per la festeggiata ed ha fine serata che Bobo e Costanza si ritrovano con tanti pacchetti da aprire ma sembra che il dono più bello per Stella sia proprio quello di mamma e papà, la sorellina in arrivo. Ancora nessuna conferma da parte della coppia ma anche dalle foto della festa di compleanno sembra che la splendida showgirl abbia un bel pancino.

DAL VESTITO DI COSTANZA CARACCIOLO SPUNTA IL VENTRE ARROTONDATO

Colpa dell’abito o della posizione in cui si trova Costanza per tenere in braccio sua figlia Stella? Ancora non lo sappiamo, anche se i soliti bene informati hanno anche confidato che sia in arrivo un’altra principessa, la seconda figlia femmina. Intanto, gustiamo i dettagli del party in casa del calciatore e dell’ex velina di Striscia la notizia. Tanti dolcetti, una scatola enorme tra le mani di papà Vieri.

Le curve di Costanza Caracciolo sembrano sempre più morbide, nessuna conferma e nessuna smentita, come per il protocollo reale inglese c’è prima il compleanno d Stella da festeggiare e poi forse ci sarà l’annuncio o magari qualche indizio in più. A festeggiare i due anni di Stella Vieri il prossimo novembre potrebbero essere in quattro.