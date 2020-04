Michelle Hunziker posta uno scatto della sua famiglia allargata in quarantena e dà un messaggio di speranza

La fine del lockdown in Italia è prevista per il 13 aprile 2020 ma qualcosa ci dice che si andrà anche oltre e poi, per tornare a quella che era la nostra normalità, dovremo attendere, e anche tanto! Ma come ci ricorda Michelle Hunziker sui social, c’è una cosa alla quale dobbiamo pensare, ogni qualvolta arriva un momento di sconforto. Postando un dolcissimo scatto della sua famiglia allargata, da Bergamo, Michelle ci ricorda che la salute, è sicuramente la cosa fondamentale.

In casa con Michelle e suo marito Tomaso ci sono Sole e Celeste; ci sono anche Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo; e poi c’è Sara Daniele, migliore amica di Aurora.

LO SCATTO DI MICHELLE SUI SOCIAL: PAROLE DI SPERANZA

Le parole di Michelle sui social:

Eccoci al completo. Questo sarà un ricordo indelebile….Siamo in quarantena dal 6.marzo qui a Bergamo tutti insieme. ❤️Ormai una famiglia allargata…Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori…quanti nostri amici hanno perso i propri genitori…quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda..quante preoccupazioni per tutti…ma una cosa è certa…abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: “l’unica cosa che conta è la salute”. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre. Vi abbraccio ❤️❤️❤️ #quarantena #family #friends @therealauroragram @therealtrussardigram @saradanielee @kingcerz #sole #celeste #lilly #leone #italia

Un cagnolino, un gattino, tre figlie, un futuro genero, un marito e una figlia “acquisita”: la famiglia allargata di Michelle funziona benissimo e tiene botta, come si suol dire in questi casi. Una bella immagine di serenità. Certo per i personaggi famosi, è più semplice ma non dimentichiamo che anche loro sono persone, e se da un lato forse i problemi economici sono diversi, dall’altro c’è il cuore. Il cuore di chi in questo periodo ha perso amici, conoscenti, non lo scordiamo prima di commentare sui social con parole dure…

Michelle Hunziker posta uno scatto della sua famiglia allargata in quarantena e dà un messaggio di speranza ultima modifica: da