Marco Maddaloni e Romina a Verissimo: il pancione in tv per la prima volta

Anche le belle notizie da questa quarantena! Come saprete nelle ultime puntate di Verissimo sono andati in onda dei video messaggio che i vip hanno condiviso con Silvia Toffanin ma soprattutto con il pubblico del programma di Canale 5. E oggi un lieto annuncio. Nella puntata di Verissimo in onda il 18 aprile 2020 abbiamo infatti ascoltato il video messaggio di Marco Maddaloni e di sua moglie Romina che hanno annunciato di essere in dolce attesa! La famiglia si allarga, in arrivo il terzo genito! E non poteva mancare in video anche la dolce Romina che mostra così in tv il suo pancione. Una dolcissima notizia, quelle che fanno davvero bene al cuore in questo momento difficile.

“Spero che al più presto tutta l’Italia possa uscire da questo incubo” ha detto Maddaloni prima di dare la bellissima notizia al pubblico di Verissimo!

ROMINA GIAMMINELLI PRESTO MAMMA PER LA TERZA VOLTA: IL PANCIONE A VERISSIMO

Il judoka, che ha fatto i complimenti a Silvia per la trasmissione che sta andando ancora in onda nonostante tutto, felice dà la lieta novella! “Come promesso volevo annunciarti a te per prima che la nostra famiglia si sta allargando“, dice mentre al suo fianco lo raggiunge la moglie Romina, che mostra per la prima volta il suo pancione.

Qualche mese fa sempre nel programma di Canale 5 avevano raccontato le emozioni del loro matrimonio, arrivato dopo tanti anni di fidanzamento. Un matrimonio magico che ha coronato un periodo davvero unico per Maddaloni, dopo il successo all’Isola dei famosi. Sembra passata una eternità, viviamo in un mondo completamente diverso ma le gioie, come quella di una creatura che muove i primi passetti nel pancione della sua mamma, fanno sempre bene al cuore. “Speriamo di potervi vedere presto da vicino, tornare ad abbracciarci e sederci uno accanto all’altro” ha detto Marco Maddaloni salutando Silvia Toffanin.

Facciamo tantissimi auguri a Marco e a Romina per questa terza gravidanza!