Benedetta Parodi festeggia il compleanno di Fabio Caressa con una torta di cannoli

“Sono super contenta, abbiamo finito guardate che belli” commenta Benedetta Parodi mostrando agli 800 mila followers che la seguono sui social il suo lavoro! Cannoli fritti da farcire per la torta di compleanno di Fabio Caressa che ieri ha festeggiato, rigorosamente in casa con i suoi cari! Una dolcissima torta di cannoli fatta in casa da Benedetta che il telecronista ha dimostrato di gradire davvero molto nel giorno del compleanno. Un sapore diverso per tutti: i compleanni in quarantena ti fanno riscoprire la dolcezza della famiglia, delle cose fatte in casa ma ti lasciano in bocca anche un po’ di retrogusto amaro per quella mancata passeggiata o per quel bacio dato da un parente o da un amico per festeggiare!

Ma i compleanni al tempo del coronavirus sono anche questo e fanno riscoprire la semplicità delle piccole cose, come una torta di cannoli.

BENEDETTA PARODI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI FABIO CARESSA CON UNA TORTA DI CANNOLI

“Fabio non aveva grande fiducia in me e invece sono stata veramente brava” ha detto Benedetta mostrando a tutti i suoi deliziosi cannoli, ancora prima di farcirli. E per il ripieno una deliziosa crema di ricotta di pecora con le gocce di cioccolato!

Per completare la cenetta carne e empanadas cucina tipica argentina ma con il delivery! Benedetta mostra la felicità di tutta la famiglia che si è riunita per festeggiare Fabio anche se mancano gli altri componenti della famiglia Caressa-Parodi. Per una serata messe da parte anche le preoccupazioni di questo periodo.

Speriamo davvero che presto anche i compleanno si possano tornare a festeggiare con tutte le persone che più amiamo ma nel frattempo godiamoci quelle che stanno al nostro fianco perchè non tutti hanno questa fortuna!

E se vi siete persi una delle ultime ricette preparate da Fabio insieme a Benedetta, ecco la pasta alla norcina direttamente da casa Parodi-Caressa in quarantena!