Benedetta Parodi è in pena per Cristina Parodi e Giorgio Gori (Foto)

Sono sorelle Cristina e Benedetta Parodi ed è inevitabile che soprattutto in questo periodo ci sia per Giorgio Gori e sua moglie grande preoccupazione. Benedetta Parodi e suo marito sono in pena per la famiglia a Bergamo, alla rivista Oggi hanno confidato l’orgoglio che provano per la forza dimostrata dai bergamaschi e per la capacità del cognato, sindaco di Bergamo, di mantenere il sangue freddo. La situazione drammatica che tutti conosciamo, la più giovane delle Parodi la vive anche attraverso i messaggi che scambia ogni giorno con Cristina e Giorgio. Tutti siamo in quarantena, anche lei è a casa con i tre figli e Fabio Caressa, proseguono tenendo anche compagnia come possono le persone a casa, ovviamente anche in cucina. Non è il momento di mollare la presa, ci sono altre settimane da passare chiusi in casa ma è ovvio che ogni giorno la preoccupazione sia anche per Cristina e Gorgio.

BENEDETTA PARODI PREOCCUPATA PER SUA SORELLA CRISTINA E IL COGNATO

“Siamo molto orgogliosi della forza che stanno dimostrando i bergamaschi, e della capacità di Giorgio di mantenere il sangue freddo in una situazione così drammatica. Ci sentiamo spesso con messaggi. Ora l’importante è che gli italiani, che fino a oggi hanno mostrato la loro capacità di dare il meglio quando sono messi alle strette, non mollino la presa: dobbiamo resistere disciplinati ancora un po’, e vincere la nostra attitudine a sbracare” ha commentato zia Bene alla rivista Oggi nell’intervista in cui ha voluto raccontare un po’ della loro quotidianità in questo periodo così particolare.

Benedetta Parodi è davvero così dolce e positiva come dimostra di essere in video, lo conferma suo marito. Lei è capace di fare tornare l’armonia in casa in poco tempo, anche quando magari lui sclera un po’ e in queste settimane non è difficile che avvenga.