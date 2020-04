Kikò Nalli e Ambra Lombardo questa volta è finita: la prof lo annuncia da DiPiù

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? I fans della coppia nata nella casa del Grande Fratello lo scorso anno, se lo chiedono da settimane ma non era semplice comprendere come stessero le cose vista la quarantena che obbliga anche le coppie in molti casi, a stare separate. Se la memoria non ci inganna, qualche settimana fa Kikò, dopo le voci di una rottura, aveva pubblicato sui social una storia con una dedica romantica per Ambra.

Oggi però a quanto pare le cose sono cambiate. A parlare questa volta è la bella prof che dalla rivista DiPiù racconta come stanno realmente le cose. La storia d’amore è davvero finita e lo racconta, anche se con pochissime parole, nella sua ultima intervista. Ambra passa la quarantena da sola, lontana di Kikò e forse anche questo ha contribuito a mettere la parola fine a questa storia d’amore. Magari quando tutto questo finirà, i due avranno modo di vedersi faccia a faccia e chiarire? Difficile a dirsi.

Ma vediamo le parole di Ambra nella sua intervista per DiPiù.

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI E’ FINITA? LE PAROLE DELLA PROF

Le dichiarazioni della prof alla rivista di Cairo editore: “Si è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare…Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”.

Per il momento quindi Ambra non ha voluto aggiungere altro. E allora come si fa fa ai tempi dei social, siamo andati a sbirciare sul profilo instagram dell’ex marito di Tina Cipollari per vedere se avesse in qualche modo commentato la cosa. Kikò però non ha aggiunto nulla. Ha mostrato la sua vita in quarantena a Roma con i suoi figli, le serie in tv, i giochi e i pranzetti. Nessun commento sulla fine di questa storia e sulla scelta di Ambra di renderlo pubblico tramite un giornale.