Valentina Dallari: il suo fidanzato è sparito, le accuse contro Junior Cally

E’ durante l’ultimo festival di Sanremo che abbiamo saputo della storia d’amore tra Junior Cally e Valentina Dollari, poi sui social una foto di coppia ogni tanto e adesso l’annuncio della fine. Un finale che ha lasciato tanto amaro in bocca alla Dallari, è lei a riferire tutto su Instagram accusando il rapper di averla lasciata senza alcuna giustificazione, senza dirle nulla e sembra sia addirittura sparito nel nulla. Junior Cally in realtà è sparito ma solo per lei, è vero che non desidera parlare della sua ex. Valentina ne parla solo perché i follower non smettono di chiederle notizie. Alla fine non nasconde il risentimento, sbotta e dice semplicemente “Non l’ho più sentito”. Erano fidanzati ma è un legame che è durato avvero poco e in più lui sarebbe scomparso da un giorno all’altro senza dire nulla. E’ già un mese che non si sentono ma c’è anche altro.

VALENTINA DALLARI COMMENTA LE STORIES PUBBLICATE DA JUNIOR CALLY

“Da un giorno all’altro è sparito ed è scomparso. Quindi la realtà, visto che me lo chiedete sempre, è che da un mese non lo sento. Ovviamente mi ha detto che non stava bene, io gli ho sempre detto che l’avrei aiutato. È sparito completamente”. Ci sono poi delle stories pubblicate dal rapper sul suo profilo Instagram che non possono fare certo piacere alla bella dj. Sono messaggi privati di ragazze che gli inviano foto intime.

“Io da queste persone mi discosto completamente, mi fa tristezza però insomma, ricordatevi di stare di fianco a una persona che almeno ha le pal.e di mollarvi”.

Intanto anche il rapper ha detto la sua sui social spiegando che sta scrivendo molto e non gli va di dire altro, che ha solo bisogno di ossigeno e di vivere. Niente di grave, gli amori finiscono e non sempre nel migliore dei modi e senza quel brutto sapore amaro.

