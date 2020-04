Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere Paola di Benedetto? Sui social esplode la polemica

Dura la vita da vip in quarantena con i followers attenti ad analizzare ogni centimetro della casa che viene mostrata nelle storie per capire se davvero gli amati beniamini rispettano le regole. E nelle ultime ore a essere travolto dalla polemica esplosa sui social è Federico Rossi. Il cantante come saprete, passa la sua quarantena a Modena, lontano dalla sua Paola dI Benedetto che invece ha scelto, dopo la finale del Grande Fratello VIP, di andare a vivere con i suoi genitori a Vicenza, e di non tornare quindi a Milano.

I due raccontano come sia difficile non vedersi, ma spiegano che queste sono le regole e che quindi le rispettano. Fino a poche ore fa tutto sembrava filare liscio fino a quando poi, su una pagina Instagram, seguita da pochissime persone, è comparso un video con Federico Rossi protagonista. Secondo le persone molto attente, il video nel quale Federico saluta le persone che gestiscono questa pagina, si vedrebbe la cameretta in cui si trova Paola di Benedetto oggi. Ed è da qui che è scoppiato il tam tam: Federico ha violato la quarantena per andare a trovare Paola? Il video in questione è quindi rimbalzato da una pagina all’altra finendo anche su profili molto seguiti ed è per questo che si è scatenato il caos.

FEDERICO ROSSI HA DAVVERO VIOLATO LA QUARANTENA PER ANDARE DA PAOLA?

Alcune pagine di gossip hanno quindi provato a mettere ordine, chiedendo direttamente alla persona che gestisce la pagina sulla quale il video in questione era stato pubblicato, se fosse un video nuovo o se fosse un contributo vecchio. Qui il caos: si dice che sia un video nuovo. Dopo pochi minuti però arriva una rettifica: il video è nuovo si, nel senso che non era mai stato pubblicato ma risalirebbe a gennaio.

Da Pollinolandia fanno sapere:

Il video ce l’aveva mia cugina di Modena i primi dell’anno cioè i primi di gennaio, me lo ha girato solo adesso e l’ho pubblicato. Risale ai primi di gennaio. Il video è NUOVO di pubblicazione nel senso che prima d’ora non era stato reso pubblico, ma risale a gennaio e gliel’ho già detto prima. Questa è la verità a meno che non so vogliamo far circolare fake news.

Questa spiegazione non ha soddisfatto nessuno. Pare infatti che a gennaio Federico non fosse abbronzato come si vede nel video, che non avesse quei capelli e che non aveva motivo di essere a Vicenza, dai genitori di Paola ( in realtà se fosse stato girato magari nel periodo delle feste, si poteva essere in quella casa). Altri dicono che a gennaio non si va in giro con le maniche corte ma questa è una grossa balla e lo sa bene chi vive al Nord, considerato che in casa nonostante il freddo esterno, non ci sono mai meno di 28 gradi, tali da consentire le maniche corte.

Per il momento Federico e Paola hanno scelto di non commentare la cosa, lo faranno mettendo fine a queste notizie forse un po’ troppo azzardate che circolano da ore?