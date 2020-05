Barbara D’Urso festeggia il compleanno con l’ex marito, confessa che è l’uomo che ha amato di più (Foto)

Una foto di tanti anni fa, Barbara D’Urso felice tra le braccia del suo ex marito, Mauro Berardi. Perché la conduttrice Mediaset oggi ha scelto di postare una foto che appartiene alla sua sfera privata di cui è sempre stata gelosa, perché lo scatto con il suo ex? E’ l’uomo che ha amato di più, una dichiarazione d’amore fatta attraverso i social ma c’è anche molto altro. Domani Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno, 62 anni portati in modo splendido ma sarà sola a casa, niente gran party come ha invece fatto due anni fa per il suo traguardo circondata da amici, parenti, collaboratori. Domani potrà solo sfogliare le foto di quel compleanno ma a festeggiare con lei ci saranno gli affetti più importanti della sua vita, a distanza, in video chiamata ma ci saranno i figli e lui, Mauro Berardi, l’ex marito, il papà dei suoi ragazzi.

BARBARA D’URSO E L’EX MARITO NATI LO STESSO GIORNO

Il 7 maggio è il compleanno di entrambi, Mauro Berardi spegnerà 73 candeline e lo farà proprio con la sua ex moglie. Gianmauro ed Emanuele saranno con loro, distanti ma sempre uniti. Anche se i due ragazzi vivono a Roma non incontrano la madre da due mesi, hanno rispettato e continuano a rispettare le regole, troppo pericoloso per tutti rivedersi.

“Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno” ha commentato la D’Urso alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni aggiungendo che la parte più dura del lockdown è stata proprio la distanza dai figli.

Torniamo però alla curiosità su quello che sembra un dolce gossip ma forse è solo un legame tra due ex che non si è mai spezzato. Il produttore cinematografico romano è stato quindi il grande amore di Barbara D’Urso. Attendiamo domani per scoprire cosa ha da rivelarci la conduttrice su lei e Mauro.