Luigi Favoloso torna a Live per rispondere a Nina Moric: “L’ho denunciata, dice solo cavolate”

Diritto di replica per Luigi Mario Favoloso che nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 10 maggio 2020 è stato tra gli ospiti di Barbara d’Urso. E’ tornato nel programma di Canale 5 per mettere i puntini sulle i e per spiegare che Nina Moric, a suo dire, non ha raccontato proprio tutta la verità sulla storia delle telefonate fatte. Nina settimana scorsa era stata in diretta a Live e aveva spiegato che negli ultimi mesi, come dimostrano i tabulati telefonici, Luigi l’ha chiamata diverse volte mentre lei non lo ha mai fatto. Già dai social Favoloso aveva mostrato che la sua versione era ben diversa, facendo vedere a chi lo segue il registro delle chiamate. E ieri sera ha chiesto la possibilità di dire la sua a Live.

LUIGI FAVOLOSO A LIVE PER DARE LA SUA VERSIONE DEI FATTI

“Io mercoledì scorso sono stato in Polizia a Milano dove ho consegnato il mio telefono per far vedere che anche quel giorno avevo ricevuto delle telefonate da Nina, come sempre dice delle cavolate. Non ho nulla da dire se non denunciare ogni volta che mi accusa di qualche reato, in questo caso stalking, devo denunciarla di diffamazione” ha detto Luigi Mario Favoloso nello studio di Canale 5. Luigi racconta la sua di versione e spiega che non starà a guardare mentre Nina in televisione a a dire determinate cose: “Ogni volta che lei mi accusa di qualche reato (in questo caso stalking) io per forza devo fare una denuncia per diffamazione e l’ho rifatto. Non puoi venire in una trasmissione televisiva per accusarmi di reati che non faccio.“

E ancora: “Non credo di aver commesso un reato chiamandola. Le ho solo chiesto di parlare. Perché era terrorizzata da me? Chiedetelo a lei, io non lo so. Chiamo lei dopo mesi che non la sento e questo vuol dire stalking?“.

Luigi inoltre spiega che anche sulla vicenda legata alla sua attuale fidanzata, Elena Morali, Nina sta mentendo. Nella puntata di Live in onda domenica scorsa Nina aveva detto che Elena le aveva confidato che Luigi la stava minacciando con un video hot. “Non ho mai ricattato nessuno in vita mia” ha detto Luigi Favoloso a Live.