LIVE Non è La D’Urso: Nina Moric accusa Favoloso, ricatterebbe Elena Morali

La Fase 2 sembra essere iniziata anche a LIVE Non è La D’Urso. Dopo la scelta di provare a rendere un po’ più sobrio il programma evitando i soliti punti cardini del programma, il talk show domenicale di Barbara D’Urso è ricaduto nei già noti filoni gossip ampiamente dibattuti su Canale Cinque. E con quale faida si poteva rientrare in carreggiata se non con quella lasciata a metà per colpa del COVID19? Esatto, negli studi di Cologno Monzese si è tornati a discutere dei due ex fidanzati Nina Moric e Luigi Mario Favoloso.

Dopo le verità di Luigi Mario Favoloso ascoltate sette giorni fa, nella puntata del 3 maggio 2020 di LIVE Non è la D’Urso abbiamo ascoltato la versione di Nina Moric; la ex modella ha portato in studio registrazioni audio di alcune telefonate intercorse fra lei e il suo ex Luigi Mario Favoloso. Ma in studio ha portato anche una accusa davvero molto pesante: un presunto ricatto.

LIVE Non è La D’Urso: Luigi Mario Favoloso minaccia Elena Morali?

Se dalle telefonate ascoltate non ci abbiamo capito molto, a lasciare il segno nel lungo spazio dedicato a Nina Moric è un presunto ricatto che Luigi Mario Favoloso avrebbe ordito su Elena Morali. La ex modella croata ha spiegato che a raccontarle di questo ricatto è stata proprio la Morali in una telefonata fatta in segreto a Luigi Mario Favolo.

Stando alla testimonianza di Nina Moric, la ex pupa le ha raccontato di essere disperata perché costretta a reggere il gioco di Luigi Mario Favoloso a causa di un video a tinte hot che la ritrarrebbe a letto proprio col trentaduenne di Torre del Greco. Un intricato caso di Revenge Porn, spiega Nina Moric.

Queste, in breve, le dichiarazioni di Nina Moric a LIVE Non è La D’Urso: “Io non ho mai chiamato la signora Elena Morali. Lei mi ha chiamato. A un certo punto si è messa a piangere disperatamente. Elena Morali aveva paura per la sua incolumità. È sotto ricatto di Luigi Mario Favoloso. Elena Morali mi ha detto che Luigi ha un filmato di loro due che fanno l’amore. Io non ho mai chiamato Luigi Mario Favoloso”.

Ci sarà una ulteriore replica televisiva di Luigi Mario Favoloso?