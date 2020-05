E’ nata finalmente Azzurra: mamma Beatrice e papà Marco al settimo cielo

Si è fatta davvero attendere la piccola Azzurra, forse amava stare nel pancione di mamma, coccolata da Beatrice Valli e da Marco Fantini che negli ultimi giorni erano davvero in ansia ! Sembrava proprio che la piccola Azzurra non volesse spalancare i suoi occhietti al mondo. Ma per fortuna, dopo un lungo travaglio, la piccola è nata. Ieri Beatrice Valli, aveva postato sui social la foto del ricovero in ospedale, era iniziato il travaglio anche se la piccola, sembrava davvero non voler nascere! Oggi invece la foto più dolce. La piccola è nata il 13 maggio 2020 come scrive Beatrice, già mamma di altri due bambini. Un’altra principessina in casa, la seconda figlia femmina di Beatrice e Marco Fantini mentre il principino di casa è un maschietto, nato da una relazione precedente della Valli.

Beatrice e Marco si sono conosciuti a Uomini e Donne, il loro è stato un amore travolgente, pieno di passione. Una di quelle storie nate in tv che però si è concretizzata nella voglia di mettere su famiglia.

BEATRICE VALLI MAMMA PER LA TERZA VOLTA: E’ NATA AZZURRA

La foto postata poche ore fa sui social: mamma Beatrice è molto attiva su Instagram e ha condiviso con le persone che le vogliono bene gioie e dolori di questa gravidanza vissuta praticamente, negli ultimi tre mesi in quarantena. E pensare che in questi mesi Beatrice, oltre ad attendere la piccola Bianca avrebbe anche dovuto organizzare il matrimonio con Marco, che è stato chiaramente rimandato per diversi motivi.

Ma ci sarà tempo per pensare alle nozze. Adesso c’è Azzurra che come ogni nuova vita che nasce, porterà gioia e felicità in famiglia!

Vi mostriamo uno dei primi scatti postati su Instagram della piccola, dolcissime le immagini di papà Marco che coccola la sua bambina. Ha infatti avuto modo di poterla subito abbracciare e coccolare.

Da parte nostra tantissimi auguri e Marco e Beatrice per l’arrivo di Azzurra.