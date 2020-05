Giorgia Palmas incita: le prime foto pubbliche del pancione sono su Chi

Pochi giorni fa Giorgia Palmas ha annunciato di essere in dolce attesa. Lo ha fatto con una bellissima foto, pubblicata sui social, che la ritraeva raggiante nel suo pancione insieme alla sua prima figlia e insieme a Filippo Magnini, il suo attuale compagno. Marzo sarebbe dovuto essere il mese del grande giorno, il mese del matrimonio. Ma sappiamo tutto cosa è successo in Italia e nel mondo e la coppia ha quindi deciso di mettere in stand by l’idea del matrimonio. Ma c’è questa lieta notizia che ha cambiato tutto. C’è questa nuova vita che cresce nel pancione di Giorgia! E questa settimana, nel numero della rivista Chi in edicola, arriva anche il primo servizio dedicato alla coppia. Possiamo infatti vedere le prime foto di Giorgia Palmas e del suo pancione.

IL PANCIONE DI GIORGIA PALMAS ARRIVA SU CHI: LE PRIME FOTO

Ed ecco le prime immagini del pancione di Giorgia Palmas, in abiti civili, se così possiamo dire, mentre passeggia con la mascherina, in compagnia di Filippo, forse di ritorno da una visita medica o alla spesa al supermercato!

Nella puntata di Verissimo in onda sabato, i due si sono raccontati in un breve video mandato a Silvia Toffanin e hanno espresso tutta la loro felicità per quello che sta per succedere. Diventeranno presto genitori e questo periodo, triste, per loro è diventato improvvisamente magico!