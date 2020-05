Filippo Magnini e Giorgia Palmas al settimo cielo: da Verissimo le prime parole da futuri genitori

“Siamo al settimo cielo, siamo felicissimi” con un sorriso raggiante Giorgia Palmas e Filippo Magnini salutano il pubblico di Verissimo dopo che, due giorni fa, con un post sui social hanno annunciato a tutti di aspettare un bambino. La coppia, che avrebbe dovuto sposarsi nel mese di marzo, ma ha dovuto rimandare il matrimonio a causa del coronavirus, si prepara a vivere una grande avventura, anzi la sta già vivendo, visto che come si vede dal pancione di Giorgia, la gravidanza procede a gonfie vele.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI A VERISSIMO FELICISSIMI PER LA GRAVIDANZA

“Siamo felicissimi, stiamo vivendo un momento indescrivibile!“, dicono dal loro isolamento a Milano. E il volto di Filippo e Giorgia dice più di mille parole. Del resto è vero che hanno dovuto rimandare il matrimonio ma il 2020 per la coppia ha portato anche novità piacevolissime. Sicuramente la notizia dell’arrivo di questo bambino è la più bella ma anche quella relativa alle vicende legate al doping, dal quale il campione di nuoto è uscito completamente pulito dimostrando la sua totale estraneità alle accuse.

“Io che sono un chiacchierone ho perso la parola, è un’emozione pazzesca, ho pianto tantissimo per la gioia. Alla panzotta ho dato tanti baci tutti i giorni, ci parlo sempre, è una gioia infinita”, dice il futuro papà. “Anche Sofia è al settimo cielo, in questo momento particolare ci stiamo godendo ogni istante: è il sogno di noi 3 che si realizza”, ribatte Giorgia mostrando infine il suo pancione.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia. Per il momento non sappiamo se Giorgia sia in dolce attesa di un maschietto o di una femminuccia. Noi comunque le auguriamo di godersi questi giorni speciali anche se il momento è molto complicato per tutti! Con la speranza di vederla poi all’altare con due damigelle d’eccezione!