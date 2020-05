Serena su Pago: “La nostra una storia malata”. Il cantante accusa: “Ha fatto una cosa molto grave”

“Vagabondo in amore, senza macchina, senza casa, senza Serena” queste le parole di Pago nella sua intervista per la rivista Chi. Il cantante rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo che Serena Enardu, a questo punto sua ex fidanzata, aveva annunciato sui social la fine della loro relazione. Pare sia successo qualcosa di troppo grave, come dice Pago, che ha cambiato le cose. “Non potrò più avere fiducia in lei” ha detto il cantante che però si dice tranquillo, grazie all’affetto ritrovato nella sua famiglia e ovviamente anche grazie all’amore per il suo ometto, Nicola, con il quale ha passato le ultime settimane a Roma in quarantena. “Mi ha deluso, mi ha fatto troppo male, al momento devo ricostruire una seconda vita” ha detto Pago che a quanto pare non vuole aggiungere altra carne al fuoco parlando della fine della sua storia con Serena. La Enardu dal canto suo, finita nel mirino degli haters che l’accusa di mostrarsi sui social allegra e sorridente, e per nulla segnata dalla fine della storia, ha sbottato ( qui le sue parole).

Ma Pago usa parole molto forti contro di lei: “Serena la fiducia non sa cosa sia, lei di fiducia non può parlare ieri come oggi“. Questo lo sfogo di Pago ma nello stesso articolo sulla rivista Chi, si leggono anche le motivazioni di Serena che spiega a suo modo, quello che ha portato a mettere fine a questa relazione.

SERENA ENARDU RISPONDE A PAGO NELLA SUA INTERVISTA PER LA RIVISTA CHI

Serena dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini ribadisce di essere una persona che fa tutto alla luce del sole alla quale non si possa dire nulla . Ha messo la parola fine a questa storia, interrompendo i contatti con Pago e commenta: “La nostra era una storia malata”. E ancora: “Mi sono sentita una malata terminale d’amore” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 4. La Enardu lamenta una forte mancanza di fiducia da parte di Pago. “Si ama e si sta insieme per farsi del bene a vicenda, non del male” conclude Serena per la quale la storia d’amore finisce qui.