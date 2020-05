Matrimonio vip rinviati a causa del coronavirus: slittano le nozze non solo in Italia

Il coronavirus ha davvero cambiato le nostre vite. Sono morte migliaia e migliaia di persone, e molte altre si sono ammalate. Solo negli Usa, per dare un numero, al 28 maggio 2020 sono morte oltre 100mila persone. Un dramma che non avremmo mai immaginato di poter vivere. Le nostre abitudini sono cambiate all’insegna del distanziamento sociale. Attività chiuse, scuole chiuse. Per oltre due mesi non è stato possibile neppure recarsi in chiesa. E questo ovviamente ha provocato annullamento di matrimoni. E anche i vip hanno scelto di rimandare le nozze, sia con il rito religioso che con il rito civile. Non poter fare una festa con le persone che più si amano e non poter vivere il proprio sogno d’amore ha fatto prendere decisioni importanti. E quasi tutte le coppie che avevano stabilito una data per il 2020 hanno deciso di rinviare al prossimo anno.

MATRIMONI VIP RINVIATI IN ITALIA E NEL MONDO

Si sarebbero dovuti sposare il 28 marzo in Italia Giorgia Palmas e Filippo Magnini che hanno rinviato il matrimonio, non hanno ancora annunciato la prossima data ma a questo punto immaginiamo che sarà tra qualche mese, forse anche di più visto che l’ex velina è in dolce attesa. Alle nozze quindi ci sarà un ospite in più: la piccola creatura che sta per nascere!

E probabilmente sarà rinviato anche il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini che in questi mesi sono stati comunque impegnatissimi, visto che nelle loro vite è arrivata la dolce Azzurra. La coppia aveva scelto Capri come location per le nozze.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez avevano progettato di sposarsi in Italia quest’estate: “ “Nessuno sa niente, non ci sono pianificazioni in atto ora. Devi aspettare e vedere come andranno le cose, ed è una cosa deludente. Ho un po’ il cuore spezzato perché avevamo grandi programmi. Magari sarà anche meglio, devo credere che sarà così!”, ha detto la popstar in un’intervista virtuale con Today. Matrimonio quindi rinviato almeno per il 2020 ma speriamo che la bella cantante e attrice decida di celebrare lo stesso in Italia il suo matrimonio.

Katy Perry e Orlando Bloom, in attesa della loro prima figlia insieme, avevano deciso di sposarsi questa estate in Giappone, ma anche quel territorio al momento è off limits anche se si sta pensando, per rilanciare il turismo, di regalare persino metà del viaggio a chi la sceglierà come meta. Rinviato a data da definire anche un royal wedding: quello di Beatrice di York e il fidanzato di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi. Pensare che la nipote della regina Elisabetta si potesse sposare con meno di una decina di invitati, mentre tutto il mondo è messo in ginocchio dal covid 19 era cosa insensata e infatti, la decisione del rinvio è stata presa.

Chi invece sembra non voler rinunciare al suo matrimonio è Elettra Lamborghini che proprio in queste ore sta effettuando i sopralluoghi in vista delle nozze.

