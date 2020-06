Raimondo Todaro e Francesca Tocca è finita davvero: la dedica del ballerino sui social

E‘ finita tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Dai mesi le notizie su un loro divorzio, su una possibile crisi, su una separazione circolano i rete e si leggono sui giornali. Il ballerino però non aveva mai confermato la rottura con sua moglie e neppure la Tocca, al centro di uno scandalo che l’ha vista suo malgrado protagonista, lo ha fatto. I due non si vedono insieme da tempo, non portano la fede al dito. Tutte cose che sembravano aver confermato le indiscrezioni circolate ( e la possibile storia d’amore della ballerina di Amici e dell’allievo Valenti). Tutte voci che oggi sono state confermate in parte, Todaro infatti parla solo della separazione, augura alla sua ex moglie il meglio e chiede rispetto.

Sei anni dopo il giuramento del si, con l’amore eterno che speravano di vivere, arriva la notizia più brutta, il divorzio.

RAIMONDO TODARO E FRANCESCA TOCCA E’ FINITA PER SEMPRE: LE PAROLE DEL BALLERINO

Ecco le parole di Raimondo che sceglie la data del loro anniversario di matrimonio per annunciare la separazione in modo ufficiale:

01.06.2014 Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a @francescatocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre! ❤

Chiede rispetto il maestro di Ballando con le stelle per una storia di cui forse si è molto parlato, anche a causa delle parole di alcuni dei protagonisti ( vedi Valenti) e del silenzio di altri.