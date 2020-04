Francesca Tocca rompe il silenzio risponde senza rispondere tra Valentin e la fine del suo matrimonio

In queste ultime settimane, durante le quali il gossip scarseggia, sono pochi i temi caldi di cui parlare. E la vicenda che ha visto coinvolta Francesca Tocca ancora tiene banco. Forse non tanto per la questione in sé, la ballerina infatti è libera di vivere la sua vita privata come meglio crede ( e anche di tacere quindi e non commentare) ma forse, questo silenzio, ha alimentato curiosità spasmodiche che, magari, con una dichiarazione, si sarebbero attenuate. Insomma Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati e non ne hanno mai parlato pubblicamente. Poi la Tocca avrebbe, a detta di Valentin, iniziato una relazione con lui. Sarebbe stata persino lasciata via social da un ventenne…Poi i sarebbe incavolata, e anche tantissimo con il ballerino che in qualche modo, l’avrebbe tradita alle spalle dicendo tutto in pubblico, senza che lei se lo aspettasse…E lei sempre in silenzio, mai una parola. Purtroppo se sei un personaggio pubblico, poi vieni travolto sui social dalle domande, dai messaggi…E se non dai una risposta, cosa che resta comunque lecita, devi necessariamente attenderti altre domande, funziona così, giusto o sbagliato che sia…

La Tocca ieri ha pubblicato una storia che lascia pensare che inizi a essere stufa di tutta questa storia…

FRANCESCA TOCCA NON VUOLE PARLARE DEL SUO PRIVATO

Come potrete vedere dall’ultima storia che Francesca ha postato , la ballerina chiede di smetterla di fare sempre le stesse domande. “Mi avete un po’ rotto le scatole anzi no mi avete rotto il [email protected] le scatole non rendono l’idea” ha scritto la ballerina professionista di Amici.

Non sappiamo a cosa si stia riferendo ma visto tutto quello che succede, viene da pensare che ce l’abbia con tutte le persone che nelle ultime settimane hanno chiesto cosa stesse succedendo tra lei e Valentin e cosa sia successo tra lei e Raimondo Todaro.

