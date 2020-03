Francesca Tocca e Raimondo Todaro quasi ufficiale la separazione ma i due non confermano

Cosa sappiamo della coppia ( forse ex coppia) formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro? Per qualcuno non stanno più insieme da mesi, per altri si sarebbero lasciati a causa di Valentin, per altri ancora sarebbero divisi attualmente solo per motivi di “quarantena” e di lavoro. Ma cosa c’è di vero?

Sappiamo che Raimindo Todaro, al momento fermo con il lavoro, vive con Jasmine, la bambina nata dal suo matrimonio con Francesca Tocca. La ballerina invece, non compare mai, ormai da mesi, nelle stories sui social con Todaro e si vede poco anche con la sua bambina ( scelte al momento probabilmente causate dalla lontananza forzata). Francesca Tocca continua a essere una ballerina professionista di Amici, non ha detto nulla di offensivo contro Valentin, nonostante il video con i pesanti insulti di lui, anzi, continua a condividere le storie che lui pubblica su Instagram con tanto di cuori anche su suo profilo. Sappiamo anche che Raimindo Todaro, la sera in cui Valentin ha lasciato la scuola di Amici, lo ha difeso ( molto strano pensare che possa essere possibile se quel ragazzo sta con la tua ex moglie).

Questo è quello che sappiamo. Poi ci sono le voci.

FRANCESCA TOCCA E RAIMONDO TODARO SI SONO LASCIATI? ECCO LE NEWS

Voci di corridoio parlano della fine del matrimonio, nelle foto sui social la Tocca non porta quasi mai la fede. E ci sono gli articoli sui giornali, le non smentite dei diretti interessati. Oggi arrivano anche le dichiarazioni di amici della coppia. Dal settimanale DiPiù le nuove informazioni: Francesca e Raimondo non starebbero più insieme già da dicembre; a detta degli amici lui avrebbe cercato di ricucire i rapporti poi però non sarebbe stato possibile salvare il matrimonio. Todaro quindi avrebbe lasciato la casa in comune per andare a vivere in un altro appartamento.

Al momento nè Francesca Tocca, impegnatissima ancora con Amici, nè Raimondo Todaro papà modello a casa con Jasmine, hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito a questa situazione. Non confermano e non smentiscono.