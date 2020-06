Cristina Marino e Luca Argentero, passeggiata con Nina e la risposta ai fan preoccupati (Foto)

Due settimane fa Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori di Nina e inevitabilmente la vita è cambiata, la bellissima mamma è meno presente sui social e mostra pochissimo della sua nuova realtà (foto). I fan di Cristina Marino preoccupati le hanno chiesto notizie e lei più bella che mai ha risposto nelle sue storie di Instagram spiegando che ha semplicemente deciso di dedicarsi alla famiglia, a sua figlia, di godersi questi primi meravigliosi momenti con il cellulare un po’ spento, di fare la mamma. Tutto molto comprensibile, dopo la dolce attesa e il parto stringere finalmente tra le braccia la piccola Nina è la cosa più bella al mondo. Ringraziando i fan e rivelando i progetti futuri nel lavoro ha postato uno scatto della figlia, ovviamente non si vede il viso ma tutta la tenerezza della sua bimba. Poi una passeggiata in tre e il mondo è perfetto così.

LUCA ARGENTERO CON LA FIGLIA NINA E LA BELLISSIMA CRISTINA MARINO

“Non vi preoccupate sto benissimo, la mia bimba sta benissimo, ho solo deciso di dedicare questi primi giorni alla famiglia e quindi di non usare il telefono e ho fatto un piccolo stop” commenta sui social la splendida modella e attrice. Sta già lavorando, annuncia una novità importante e ringrazia tutti ancora una volta. Ha il sorriso di chi non desidera niente altro nella vita.

La Marino mostra poi un momento semplice ma che emoziona tutti i neo genitori, la passeggiata in tre, Nina nella carrozzina e lei Luca sorridenti dietro le mascherine. Abbigliamento comodo e tanta voglia che tutto questo duri per sempre, e sarà così.

Hanno trascorso la quarantena con il pancione nella meravigliosa casa in campagna, in Umbria, lontano da tutto e tutti. Per loro è stato un periodo magico anche se con tutta la paura possibile per quello che stava accadendo.