E’ nata la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, doppio nome per la piccola (Foto)

E’ nata oggi la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino ed entrambi hanno pubblicato nello stesso momento il post dell’annuncio più bello (foto). Semplicemente “Noi” ma la mamma ha voluto aggiungere anche la data di nascita: 20 maggio 2020. Come era prevedibile Luca Argentero e Cristina Marino non hanno mostrato il visino della loro bimba ma hanno ugualmente emozionato tutti, pochi minuti fa, con la foto scelta. Una foto scattata da pochissimo, le loro mani una sull’altra, la piccola che stringe il dito del papà che sostiene quella della mamma. Un’immagine dolcissima accompagnata dal nome scelto, anzi i due nomi della piccola Argentero: Nina Speranza. Avranno di certo una motivazione importante i due nomi.

IN BIANCO E NERO CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO ANNUNCIANO CHE SONO IN TRE

Tanti gli amici famosi della coppia che hanno voluto subito fare gli auguri ai neo genitori, da Diana Del Bufalo ad Alessia Ventura, Serena Rossi, Ciro Ferrara, Raz Degan, Francesca Chillemi, Valeria Solarino, Chiara Galiazzo e tanti altri, le congratulazioni si sommano alle parole meravigliose che hanno per la nuova famiglia.

Luca Argentero era già pazzo di gioia per il pancione della sua compagna, sarà emozionatissimo per la sua Nina. Anche loro hanno scelto due nomi per la piccolina, anche loro non avevano voluto rivelarli prima della nascita, come Alena Seredova che ha dato alla luce ieri la sua Vivienne Charlotte . L’annuncio della gravidanza pochi mesi fa era stato dato sempre sui social ma solo per anticipare il gossip, altrimenti avrebbero atteso ancora a lungo.

Un mese fa il compleanno dell’attrice e da Luca un’altra dichiarazione d’amore alla donna che stava per renderlo padre per la prima volta, l’uomo più felice al mondo. Auguri a Cristina e Luca, benvenuta piccola Nina Speranza.