Stefano Sala papà bis: Dasha dà alla luce un maschietto

La notizia è arrivata pochissime ore fa: è nato Damian, il figlio di Stefano Sala e Dasha Dereviankina! E’ stato lo stesso Stefano a dare il bellissimo annuncio sui social network dando un buongiorno molto speciale a tutti i suoi fan. “E’ stata dura ma tranquilli, sto bene!” ha scritto Sala su Instagram pubblicando uno scatto ironico. Poi una foto molto dolce insieme a sua moglie Dasha e il loro piccolo Damian. “Benvenuto piccolo Damian. Ti amiamo già alla follia” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello. “Ringraziamo Di Cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!!

Ma in Particolare i Dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi. Siete i miei eroi“ ha continuato Stefano sul suo account social.

Stefano e Dasha Dereviankina genitori di Damian: il messaggio di Sala per la moglie

Stefano Sala però ha voluto scrivere qualcosa di speciale anche per sua moglie, sposata in gran segreto, che è diventata mamma per la prima volta. “The best warrior” è così che Sala ha definito la sua Dasha Dereviankina. E un ti amo non è certo mancato!

Dal canto suo, anche la bellissima neomamma ha voluto spendere alcune parole in occasione della nascita di Damian. “Benvenuto nostro piccolo, grazie a tutti dottori e ostetriche per stare con noi stanotte. Avete fatto un ottimo lavoro con noi stanotte! Grazie di cuore” ha scritto Dasha sul suo profilo Instagram.

Stefano Sala di nuovo papà: il piccolo Damian a coronare il sogno insieme a Dasha Dereviankina

Stefano Sala è quindi diventato papà per la seconda volta. Lui è già padre della piccola Sofia, la figlia avuta insieme a Dayane Mello con cui è comunque in ottimi rapporti nonostante la relazione sia ormai terminata da tempo. Adesso il bel Sala si gode l’amore insieme a Dasha Dereviankina e soprattutto l’arrivo del piccolo e già bellissimo Damian!

Auguri ragazzi e benvenuto Damian!