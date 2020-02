Stefano Sala e Dasha aspettano un figlio: primo scatto social con il pancione

E’ proprio ufficiale: Stefano Sala e la sua Dasha Dereviankina sono in attesa di un bambino! A dare la bellissima notizia è stata proprio la coppia attraverso i social network. Grande gioia per Stefano e Dasha ma anche per i loro tanti fan che dopo il dolce annuncio della coppia si sono scatenati sul web. Sala e la Dereviankina stanno insieme già da diverso tempo e durante la scorsa estate si sono sposati. Nozze in gran segreto, in realtà. Cerimonia per pochi intimi tra cui parenti e gli amici più vicini alla coppia. Poco prima, Stefano era stato al centro delle polemiche per la particolare vicinanza a Benedetta Mazza durante la partecipazione al Grande Fratello.

Ma le polemiche e i gossip sono stati ormai messi da parte in maniera definitiva dopo il matrimonio. E ancora di più dopo l’annuncio dell’arrivo del figlio.

Stefano e la sua Dasha presto genitori, Sala papà bis: emozione palpabile e tanta attesa

Appena qualche ora fa, Stefano Sala ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un bellissima foto insieme alla sua Dasha Dereviankina. L’ex gieffino ha scelto di postare una foto molto divertente insieme alla moglie per annunciare che presto diventerà papà per la seconda volta. E nella foto il pancino di Dasha è abbastanza evidente! “A quanto pare tra non molto arriverà una “new entry” in famiglia… Non vediamo l’ora!!” ha scritto Stefano Sala sul suo account Instagram. Scatto molto simile anche quello pubblicato poco dopo sul profilo di Dasha. “Qualche novità?” ha scritto ironicamente la donna sul social network.

Stefano Sala e Dasha aspettano un figlio: la felicità sui social e l’affetto di fan e amici

La felicità della coppia è quindi molto evidente. E sui social i commenti dei fan sono arrivati immediatamente. Tanto affetto per Stefano Sala, Dasha e il bimbo (o bimba!) in arrivo. E tra i tanti messaggi abbiamo anche scovato quelli di qualche amico vip! “Che spettacolo” ha scritto Giulia Calcaterra. “Tanti auguri ragazzi” ha commentato Carlotta Maggiorana. “Auguri. Troppo felice per te” è stato invece il messaggio della prof de L’eredità Ginevra Pisani.

E anche noi non possiamo che fare i nostri auguri e il nostro in bocca al lupo a Stefano e a Dasha!