Serena Enardu e Pago, Miriana Trevisan dice la sua: “Adesso lui è tranquillo”

Dopo averci riprovato grazie al Grande Fratello Vip, non c’è stato nulla da fare per la relazione. Pago e Serena Enardu si sono lasciati definitivamente dopo l’esperienza a Temptation Island che aveva messo a dura prova la stabilità della coppia. Adesso a parlare è stata Miriana Trevisan, l’ex moglie del musicista e mamma di suo figlio con cui Pacifico è rimasto comunque in ottimi rapporti. “Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre solo una cosa: la verità” ha dichiarato la Trevisan in una intervista. Probabilmente le parole sono legate al fatto che Pago avrebbe scoperto una presunta relazione con il tentatore Alessandro Graziani dopo il programma anche se l’uomo ha già negato tutto a Uomini e Donne.

Miriana Trevisan parla della fine della storia tra Serena Enardu e il suo ex Pago

“Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde” ha affermato Miriana Trevisan schierandosi chiaramente con il pensiero di Pago. Il cantautore adesso avrebbe finalmente realizzato a pieno tutto quello che è successo tra lui e la Enardu e anche per questo sarebbe arrivata la rottura definitiva. Miriana Trevisan ha comunque voluto precisare che Pago è sereno ed è tranquillo. Abbiamo visto Pacifico davvero in difficoltà dopo la fine della relazione con Serena Enardu. Lo abbiamo poi visto rinascere quando si sono ricongiunti. “Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente” ha infatti spiegato l’ex moglie.

Per Pago è un punto definitivo sulla storia con Serena Enardu? Parla Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha dichiarato che, nonostante le ultime vicende, non è ancora certa che Pago abbia messo un punto definitivo su tutta la storia con Serena Enardu. La donna ha visto Pago in quanto il cantante è andato da lei a prendere il figlio Nicola per portarlo in Sardegna. “Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island” ha così precisato Miriana Trevisan.