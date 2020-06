Dal Magazine di U&D tutta la verità di Alessandro Graziani sulla storia con Serena Enardu

Serena Enardu e Pago si sono lasciati… Di nuovo! I tentativi di recuperare quel rapporto perso dopo la partecipazione a Temptation Island Vip alla fine sono stati vani ma adesso a dare una svolta in tutta questa storia è Alessandro Graziani. Il ragazzo è adesso protagonista di Uomini e Donne ma al tempo fu proprio lui a causare degli evidenti problemi nella coppia. Alessandro si era molto avvicinato a Serena portando la Enardu a prendere una drastica decisione sul rapporto con Pago. Proprio durante una puntata di Uomini e Donne, l’ex tentatore ha risposto ad alcune domande su Serena Enardu raccontando finalmente tutta la verità a un giornalista del settimanale Chi. Graziani ha poi scelto di raccontare tutto al Magazine di Uomini e Donne, con ogni dettaglio su quello che è successo tra lui e Serena.

Alessandro Graziani non ha avuto una relazione con Serena Enardu: il racconto

Alessandro Graziani ha parlato della situazione pure a Uomini e Donne Magazine. Lui e Serena Enardu si sarebbero visti soltanto due volte e pure per poco tempo. “Io e Serena abbiamo iniziato a sentirci e tra di noi ci sono stati solo due incontri: uno a Cagliari e uno a Sabaudia. In entrambe le occasioni non abbiamo trascorso insieme più di 24 ore” ha così raccontato Alessandro Graziani. “Ci sarebbe dovuto essere un terzo incontro ma il giorno stesso in cui doveva partire è andata in onda la puntata del confronto tra lei e Pago (al Grande Fratello Vip)” ha spiegato Graziani. Proprio così lui ha capito che lei non stava bene. “Dopo 5 giorni Serena ha voluto chiudere la nostra conoscenza” ha infatti dichiarato.

La Enardu era confusa e portare avanti la conoscenza con un nuovo ragazzo non era la strada giusta da prendere. “Ho provato ad evitare un allontanamento… Ho capito che voleva trovare un modo per chiudere ed essendo io il più infatuato mi sono fatto da parte. E ho accettato senza fare storie” ha raccontato ancora il protagonista di Uomini e Donne sul rapporto con Serena. Dopo tutto questo loro sono comunque rimasti in buoni rapporti, Alessandro è rimasto vicino alla donna che continuava ad essere attaccata ma dopo il 31 di ottobre non si sentivano più così spesso.

Alessandro Graziani mette un punto su Serena Enardu: tutta la verità

“Parlavamo con i toni di due persone che stanno bene insieme ma niente di più. Non c’erano dichiarazioni” ha anche spiegato. Graziani ha spiegato che l’ultimo messaggio che si sono scambiati con Serena Enardu è stato a gennaio quando lei non ha avuto la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello. Alessandro ha confessato che era triste per lei.

Poi il protagonista di Uomini e Donne ha anche parlato della situazione tra Serena e Pago e quel ritorno di fiamma svanito dopo pochi mesi. “Pago ha dichiarato di conoscere tutti i retroscena della mia conoscenza con Serena. So per certo che sapesse dell’incontro a Cagliari… A questo punto mi viene da pensare che si sia perso il secondo incontro perché non vedo altre cose eclatanti” ha dichiarato Alessandro.

Graziani ha spiegato che non ha più alcuna intenzione di tornare sull’argomento Serena Enardu. Come andrà a finire tutta questa storia? E soprattutto arriverà una nuova reazione di Pago dopo quello che ha dichiaro Alessandro Graziani?