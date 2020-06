Bianca Vitali col pancione, Stefano Accorsi allarga ancora di più la famiglia (Foto)

Quarto figlio in arrivo per Stefano Accorsi e secondo pancione per Bianca Vitali (foto). E’ stato l’attore ad annunciare nel modo più dolce che la famiglia si sta per allargare, Bianca è incinta del secondo figlio, il quarto per Accorsi. “Aspettando tutti insieme” e con le mani sul pancione di Bianca, è così che Stefano ha annunciato al mondo la sua ennesima gioia. Il primo figlio di Bianca Vitali e Stefano Accorsi è nato nel 2017, Lorenzo, ma lui è già papà di Orlando che oggi ha 13 anni e di Athena che ne ha 10, entrambi nati dalla storia d’amore con Laetitia Casta. Un annuncio social così dolce non può che ricevere tantissimi like e auguri, a iniziare da Laura Chiatti che parla di “quarta benedizione” ed è così, i figli sono una vera benedizione e la coppia desiderava tanto un altro bebè.

STEFANO ACCORSI E BIANCA VITALI IN DOLCE ATTESA

Giorgio Pasotti, Carolina Crescentini, Luca Argentero, Isabella Ferrari, Beppe Sala, Valeria Solarino e tanti altri, tutti con cuori e bellissimi auguri per la coppia in dolce attesa. Bianca e Stefano si sono conosciuti nel 2013, sul set, da quel momento non si sono più lasciati e due anni dopo erano marito e moglie ma anche sottoposti a tante critiche. Critiche soprattutto sulla loro differenza d’età, 20 anni. Niente però li ha mai sfiorati e oggi più che mai sono pronti a continuare la loro favola d’amore.

Nonostante sia il quarto figlio per Accorsi è sempre una emozione nuova, come aveva già confidato con la nascita di Lorenzo: “Non ci si abitua mai”. Sarà un altro maschio o una splendida bimba ancora non si sa. La loro famiglia allargata è meravigliosa, il legame è tra tutti fortissimo, di certo merito di tutti, mamme e papà.