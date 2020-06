Amadeus e Giovanna Civitillo finalmente al mare ma con la mascherina (Foto)

Amadeus è già tornato al lavoro per il prossimo festival di Sanremo e finalmente con sua moglie, Giovanna Civitillo, è riuscito a fare la prima passeggiata al mare, anzi una vera gita, perché erano ciò che più desideravano. Nella foto pubblicata sui social da Giovanna c’è anche il figlio Josè, si vedono solo i suoi capelli. Sanno come dare il buon esempio e anche se in spiaggia non c’è nessuno indossano la mascherina, un messaggio importante, siamo liberi di uscire ma facciamo attenzione, ovunque andiamo. La prima uscita di coppia questa mattina e la Civitillo scrive che arriva dopo tanto tempo, come per tutti. Amadeus e sua moglie passeggiano sul bagnasciuga, un selfie è d’obbligo per ricordare questo momento così tanto desiderato.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO DIETRO LE MASCHERINE GRANDI SORRISI

Il tempo di terminare il festival di Sanremo e di respirare tutte le soddisfazioni per il gran successo che il Covid-19 ha chiuso tutti in casa e bloccato i programmi. Durante la quarantena abbiamo visto varie repliche con Amadeus, sempre molto apprezzate dal pubblico. Adesso è tempo di tornare al lavoro anche per il suo secondo festival di Sanremo. Accanto a lui ci sarà sempre Giovanna, un’altra avventura uno accanto all’altro.

Tra un mese festeggeranno il primo anniversario del matrimonio religioso, le seconde nozze arrivate dopo dieci anni dal matrimonio civile. Una coppia ammiratissima, stanno insieme dal 2003 da quando L’Eredità li fece incontrare, lui come sempre conduttore, lei indimenticabile ballerina, una vera favola il loro amore, anche dopo la quarantena che di favole ne ha rovinate tante.

Chissà come sarà il secondo festival di Sanremo di Amadeus, se userà la stessa formula, se riuscirà a evitare le polemiche. Di certo oltre a Giovanna Civitillo avrà accanto, sul palco, ancora una volta il suo amico Fiorello e chissà se Jovanotti questa volta ci sarà.