Sanremo 2020, Amadeus commuove con il momento dedicato ai genitori: lascia e li raggiunge (FOTO)

Ieri sera, venerdì 7 febbraio, è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Tra le tante emozioni lungo il corso dell’intensa serata all’Ariston, una è arrivata direttamente dal conduttore Amadeus. Amadeus ha deciso di dedicare un momento importante ai suoi genitori seduti tra il pubblico della platea del Teatro di Sanremo. La dedica del presentatore del Festival della canzone italiana ad Antonella e Corrado Sebastiani, mamma e papà, ha davvero commosso tutti. In un momento così importante della sua carriera televisiva, Amadeus non ha potuto non ringraziare i suoi amati genitori in diretta televisiva. Ma vediamo meglio com’è andata.

Sanremo 2020, Amadeus in platea per salutare mamma e papà all’Ariston

Un momento davvero speciale quello di Amadeus, molto apprezzato anche dal pubblico da casa, che sui social network si è scatenato con i commenti di commozione. Il conduttore del Festival di Sanremo 2020 ha deciso di lasciare il palco e andare direttamente in platea proprio dove erano seduti i suoi genitori Antonella e Corrado, comodi a osservare dove loro figlio è riuscito ad arrivare con talento ed umiltà. E’ così che Amadeus si è avvicinato alla madre e al padre baciandoli con tanto affetto tra gli applausi del pubblico del Teatro Ariston di Sanremo. Ecco qui di seguito le foto del momento in cui Amadeus ha lasciato il palco del Festival per raggiungere i suoi genitori:

Sanremo 2020, Amadeus regala un momento personale con i genitori ed emoziona tutti

Amadeus ha fatto una vera sorpresa ai suoi genitori che sono andati a vederlo direttamente al Teatro Ariston di Sanremo. Ma il suo affetto e il suo sincero amore per la sua mamma e il suo papà sono arrivati davvero al cuore di tutti. E infatti Amadeus ha fatto di un momento personale, un momento di commozione collettiva. Senz’altro i genitori di Amadeus hanno ricevuto un regalo speciale da parte di loro figlio che resterà sicuramente nel loro cuore.

Vi è piaciuto questo momento che Amadeus ha scelto di dedicare ai suoi genitori in diretta al Festival di Sanremo?