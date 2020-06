Licia Nunez e Barbara adesso vogliono un figlio: il racconto dalla rivista Chi

Licia Nunez è stata sicuramente una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP e anche Barbara, la sua compagna, in qualche modo lo è diventata. Prima perchè di lei si parlava davvero molto poco: Licia sembrava essere tormentata da una ex troppo ingombrante e dal ricordo di una storia d’amore che si era chiusa dieci anni prima. Barbara a casa, soffriva perchè sapeva bene quello che era il loro reale sentimento ed è per questo che l’abbiamo vista varcare la porta rossa per spiegare a Licia quello che a casa stava arrivando. Da quel momento le cose sono cambiate e oggi Licia e Barbara sono più unite e innamorate che mai; alla rivista Chi spiegano che vogliono allargare la famiglia: presto potrebbe arrivare un figlio.

Un capitolo doloroso quello della maternità per Licia, che proprio nella casa del grande fratello aveva parlato del suo aborto, e della perdita di un figlio di cui il padre non sapeva neppure l’esistenza. Oggi però al fianco di Barbara sogna un futuro diverso e nella sua ultima intervista spiega le procedure che la porteranno probabilmente, a diventare presto mamma.

LICIA NUNEZ PRONTA A DIVENTARE MAMMA

Nella sua intervista per la rivista Chi, ripercorre quei giorni drammatici. Non aveva ancora detto nulla al suo compagno quando una mattina vede del sangue nel letto. Prova ad avvisarlo ma lui non le risponde e così corre in taxi in ospedale dove scopre che per il bambino non c’è nulla da fare. Da quel momento inizia un tunnel dal quale dopo molto tempo riuscirà a uscire. Oggi però Licia si dice pronta a diventare mamma, anche grazie all’amore e alla stima di Barbara, la sua compagna.

“Con lei vorrei avere una femminuccia, la chiameremo Elena o Beatrice” spiega Licia che non vede l’ora di sentire anche il primo calcetto dato dalla creatura nel suo grembo. Barbara e Licia hanno già iniziato le procedure per avere un figlio e sperano di poter realizzare il prima possibile questo sogno. La Nunez spiega inoltre che la scelta di fare un figlio non nasce dalla disperazione anzi, dalla voglia di dare amore, di avere una nuova vita e di dare gioia.