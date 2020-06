Per Javier una nuova fidanzata, altro che Talisa: il cubano sceglie Victoria

Abbiamo conosciuto il ballerino Javier Rojas grazie all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e poi ad Amici Speciali. Nel talent show di Canale 5, il danzatore ha mostrato tutte le sue capacità artistiche ma anche il carattere. Chi ha seguito attivamente anche il day time di Amici sa benissimo che era nato un rapporto piuttosto speciale tra Javier e la collega Talisa Ravagnani. Dopo l’eliminazione della bella ballerina, Rojas sembrava avere nostalgia. Certo è che il rapporto tra Talisa e il cubano non era fatto solo di coccole ma anche di dubbi, soprattutto da parte di lei. Javier al tempo era pure fidanzato! Certo è che adesso il danzatore ha voltato totalmente pagina e ha presentato la sua nuova fidanzata ai fan.

Javier Rojas volta pagina dopo Talisa, la sua nuova fidanzata si chiama Victoria

Poche ore fa il bel Javier ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo ufficiale Instagram in cui appare una nuova ragazza. I due sono chiaramente molto vicini e la descrizione inserita dal ballerino non lascia alcun dubbio. “A volte capita” ha scritto Rojas. Stesse identiche parole e stesso identico scatto anche sul profilo della bellissima ragazza a confermare l’inizio di questa nuova, e quasi inattesa, relazione. La nuova fidanzata di Javi si chiama Victoria Bollini e vive a Rimini, città in cui il ballerino l’ha anche raggiunta.

Chi è Victoria, la nuova fidanzata del ballerino di Amici Javier Rojas

Ma chi è Victoria? La ragazza e Javier sono colleghi, anche lei è una bellerina! Di lei non si sa troppo ma, stando al suo profilo Instagram, sembra che la relazione con Rojas sia iniziata già da un po’. I primi di giugno, infatti, Victoria aveva postato una foto su un balcone romano. Un solo tag nello scatto social. Chi se non Javier?

I due ballerini probabilmente si saranno conosciuti anche grazie alla loro passione comune per la danza. Per il momento ci sembrano piuttosto felici insieme. Voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia?