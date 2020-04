Amici 19, Javier dopo Talisa ci prova con la professionista Virginia: le ballerine rispondono dai social

Animi sempre più caldi ad Amici di Maria De Filippi. A poche ore dalla finale del talent show, Giulia e Gaia hanno litigato con Javier a causa del comportamento del ballerino nei confronti della sua ex fidanzata ma anche nei confronti dell’ex allieva Talisa, con cui sembra essere nata una storia. Per le due cantanti, Javier non sarebbe interessato a nessuna delle due ragazze ma ovviamente c’è sempre un perché e non dipende solo dalle chiamate che il ragazzo ha chiesto di fare. Il ballerino di Amici 19 ci ha provato anche con Virginia Tomarchio, danzatrice professionista del programma. Nella casetta dove i quattro finalisti stanno trascorrendo le ultime ore prima della finale, l’aria si fa sempre più tesa e bollente.

Amici 19, Javier confessa di essere interessato alla ballerina professionista Virginia Tomarchio

Durante la notte in casetta, Javier ha confessato al collega Nicolai l’interesse nei confronti di Virginia Tomarchio e quello che è successo con lei. Javier, durante una lezione con la ballerina professionista, nonché ex allieva di Amici di Maria De Filippi, ha detto qualcosa a Virginia che non lascia alcun dubbio ai telespettatori del programma. “Il giorno della puntata le dicevo “Se oggi mi eliminano, aspettami, non te ne andare, che vengo a casa tua e dormo con te!” e lei rideva” ha così raccontato l’episodio a Nicolai. “Io le ho detto di aspettarmi dopo la puntata, io dicevo sul serio. Deve succedere qualcosa con Virginia, prima o poi ci devo combinare qualcosa” ha confessato il ballerino Javier.

Javier di Amici interessato pure a Virginia: la reazione della Tomarchio e la parole di Talisa

Dal filmato mandato in onda, Virginia Tomarchio ha reagito con qualche sorriso anche imbarazzato. E’ stata Talisa però a svelare qualcosa in più sulla situazione. Talisa, in diretta ig con Martina Beltrami, ha detto che Virginia per lei è come una sorella e si sono già sentite. “Mi ha detto che lui si sta facendo dei film” ha così raccontato l’ex allieva di Amici 19. Talisa ha poi confessato di essere diventata amica pure dell’ex fidanzata di Javier che considera una bella persona e che non vuole più nessun dramma del ballerino. “Non è arrabbiata però vuole continuare la sua vita” ha raccontato così Talisa che vorrebbe vedere trionfare proprio Javier ma solo ed esclusivamente per questione di merito. “Non siamo lì per essere giudicati come persone ma per il nostro talento e il nostro lavoro, non è una soap” ha raccontato ancora l’ex allieva di Amici 19 in diretta Instagram.

Insomma, il comportamento di Javier ha fatto infuriare Gaia e Giulia ma la reazione di Talisa ha sorpreso di più rispetto a quella delle due cantanti che sono partite in soccorso dell’amica. Talisa è ancora interessata a Javier nonostante tutto? E soprattutto, a chi è davvero interessato Javier?