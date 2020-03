Ad Amici 19 eliminata Talisa: l’addio è più dolce con il bacio di Javier

Nella seconda puntata di Amici 19 la concorrente eliminata è Talisa. Dopo Martina e Francesco, la ballerina lascia nel corso della puntata in onda il 6 marzo 2020, la scuola. Pochissimo spazio dato alla gara, tanto allo spettacolo, anche in questo secondo appuntamento con il talent di Canale 5, una scelta che però, almeno a giudicare dai commenti del pubblico a casa, non riscuote grandissimo successo.

AMICI 19 SECONDA PUNTATA SERALE : TALISA LASCIA LA SCUOLA

Dobbiamo proprio ammettere che questa edizione 19 di Amici, per i ragazzi e le ragazze arrivati al serale, non nasce sotto una buona stella. Il serale è iniziato molto prima rispetto a quello che era stato stabilito, gli allievi hanno quindi avuto molto meno tempo per prepararsi. Maria annunciava poi che le puntate sarebbero state solo sei, molte di meno rispetto alle passate edizioni, visto che le tre successive, saranno dedicate a una sorta di Amici ALL STAR. Già la prima puntata, in onda la scorsa settimana, aveva poi mostrato quello che era l’intento della conduttrice: più che Amici 19 sembrava proprio Gli Amici di Maria, con lo spettacolo dedicato a quello che piace alla De Filippi, dallo spazio infinito dato alla Littizzetto, ad Amici Prof , durante il quale la conduttrice si diverte moltissimo.

Se a tutto questo si aggiunge anche l’ansia da coronavirus con uno studio gigantesco praticamente vuoto che ci mostra per la prima volta, tutto quello che di solito non vediamo grazie alle urla del pubblico e alla presenza di centinaia di persone, il gioco è fatto. Nessuno che possa apprezzare applaudendo, nessuno che canta le canzoni insieme ai ragazzi. E per chi ama fare arte si sa, l’affetto di un pubblico è fondamentale. Nulla, neppure questo possono avere i ragazzi di Amici 19.

Talisa però si può consolare: la sua eliminazione viene resa più dolce dal bacio di Javier. Bisognerà poi vedere cosa penserà arrivata a casa e vedendo quello che la produzione ha mostrato nel day time di Amici, frasi di Javier non proprio romantiche nei suoi confronti.