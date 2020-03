Amici 19 o di citofono? Il Serale di Maria De Filippi a casa di Sabrina Ferilli

Amici 19 ha definitivamente deciso di gettare la spugna quest’anno: la gara degli allievi dev’essere evidentemente solo un contorno. Per quale motivo apriamo questo articolo con una affermazione del genere? È presto detto: la seconda puntata del Serale di Amici 19 è stata condita da un numero ancora più alto di spazi e siparietti che nulla c’entrano con le sfide fra i concorrenti: doppia manche per il torneo di Amici Prof, un monologo di Filippo Magnini sulle accuse di doping e il modo di vivere la competizione (un intervento sprecato alle ore 01:10 di notte) e soprattutto un improbabile collegamento aperto da una inviata di Amici 19 che ha portato le telecamere del talent nell’appartamento privato di Sabrina Ferilli…

Scomparsi i collegamenti con Luciana Littizzetto, Maria De Filippi ha messo in piedi l’ennesimo programma nel programma ispirandosi probabilmente ad una delle rubriche di Big Show: un format BBC adattato in Italia da Andrea Pucci per Italia Uno.

Il Serale di Amici 19 a casa di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è rimasta fin da subito infastidita dalla disturbatrice Maria De Filippi, che oltre a citofornarle a sorpresa si è poi presentata all’uscio della sua porta (per mezzo di una troupe inviata sul posto). L’attrice ha retto il gioco fra momenti di vero imbarazzo e botta e risposta spiritosi con la conduttrice in collegamento dallo studio.

In diretta dal pianerottolo di casa Ferilli 🤣 #Amici19 Publiée par Amici di Maria De Filippi sur Vendredi 6 mars 2020

In tuta, occhiali da vista e ciabatte, Sabrina Ferilli ha spiegato di non voler esser disturbata; e non tanto per sé stessa, quanto invece perché in casa sua aveva ospiti a cena che magari non gradivano di essere ripresi.

In ogni caso, gli inviati di Maria De Filippi hanno fatto irruzione in casa e hanno costretto la Ferilli a tenere testa ad una diretta fatta di chiacchiere vane, la ricetta dei supplì ed un improbabile quiz dal titolo “Te ne vai o no?”-

L’ultimo collegamento della serata in diretta dalla casa della grande sorella Sabrina Ferilli è arrivato oltre la mezzanotte con la consegna a distanza di un regalo: Maria De Filippi ha fatto recapitare all’uscio della porta dell’attrice un grande peluche a forma di orso. Ah, se mai qualcuno se ne fosse accorto, fra un siparietto trash e l’altro, è stata eliminata la ballerina Talisa.