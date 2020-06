Amal e George Clooney in crisi, dopo la quarantena sarebbero già separati in casa (Foto)

Dicono che George Clooney e Amal Alamuddin siano in crisi e anzi già con le carte del divorzio pronte (foto). E’ una notizia che lascia tutti senza parole, sembra assurdo ma il gossip insiste e la notizia rimbalza dagli Stati Uniti con i magazine che aggiungono indiscrezioni e racconti degli amici della coppia. Possibile che la quarantena abbia colpito anche questa coppia? A causa della convivenza forzata degli ultimi mesi in tanti si sono ritrovati con un rapporto rovinato ma perché magari già fragile, nessuno pensava che George e Amal potesse giungere addirittura al divorzio. Sarà vero? Lasciamo sempre il dubbio fino alla conferma ufficiale ma dicono che i Clooney siano già separati in casa. L’emergenza Covid -19 ha fatto male al loro amore e a chi è abituato a girare il mondo ma è stato costretto a fermarsi e a restare sempre accanto al proprio compagno.

GEOERGE CLOONEY E AMAL ALAMUDDIN PRONTI AL DIVORZIO?

L’attore e l’avvocato non sono gli unici ad avere sofferto come coppia a causa del lockdown, in Italia l’esempio noto a tutti è quello di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ma la lista è lunga.

Amal e George si sono sposati nel 2014 a Venezia, un matrimonio meraviglioso e poi la nascita dei figli, due gemelli. Sembravano felici e sempre uniti, bellissimi. Arriva però il pettegolezzo, dicono siano già da tempo separati in casa e che il divorzio sia imminente. Speriamo per loro che si tratti solo di un pettegolezzo e che non si dicano davvero addio per sempre dopo appena sei anni di matrimonio, due figli da crescere insieme e una storia d’amore che sembrava non dovesse mai finire.

Amal è stata l’unica a far desiderare all’affascinate divo di Hollywood di diventare marito e padre, il film più bello della sua vita non può finire così.