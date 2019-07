George e Amal Clooney a Venezia e lei incanta col suo outfit semplice ed elegante (Foto)

E’ la rivista Oggi a pubblicare le foto di George e Amal Clooney a Venezia, belli, innamorati e romantici nella loro fuga d’amore in Italia (Foto). Ormai sono quasi di casa a Venezia, è qui che si sono sposati ed è sempre qui che tornano mano nella mano, ma cosa ha indossato questa volta Amal Alamuddin? Come sempre i suoi outfit fanno girare la testa, tutti si voltano a guardarla per l’eleganza che possiede. Abiti che appaiono semplici, un gusto raffinato a cui Amal abbina gli accessori da diva. Una fuga d’amore a Venezia della durata di 24 ore per l’attore di Hollywood e sua moglie che sorridono felici. Sono tornati nell’amata città italiana perché il fratello di Amal è lì che si sta godendo il suo viaggio di nozze. Dopo il loro matrimonio nel 2014 in laguna impossibile per la famiglia della coppia non ritornare a Venezia, così come a Villa Oleandra sul lago di Como.

AMAL ALAMUDDIN IN ABITO BIANCO MONOSPALLA A VENEZIA

Bella ed elegante come una dea. Di certo il fisico esile l’aiuta ad essere elegantissima in ogni sua scelta o cambio d’abito e per la serata romantica nella città che li ha visti sposi nel settembre del 2014 lei ha scelto un abito fresco bianco monospalla, cappello a falda larga, occhialoni scuri, sandali comodi e borsa bianca. Capelli sciolti e rossetto rossa, niente altro se non il sorriso sempre presente.

Le foto del matrimonio dei Clooney

Con la coppia anche il fratello di Amal e sua moglie, come regalo di nozze per loro proprio il tour a Venezia. Tutti insieme hanno pranzato a Torcello, alla Locanda Cipriani, poi un giro in laguna, i saluti affettuosi alle persone a cui ormai Clooney è affezionato. A cena invece al ristorante in calle Fuseri per guastare fiori di zucca col granchio, tartare di tonno e fichi con gamberetti.