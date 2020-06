Gemma Galgani e Nicola inseme a Roma poi lui la lascia a diventa triste sui social

Procede a quanto pare a gonfie vele la storia d’amore tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, anche se il programma è finito da tempo. La Galgani tra l’altro, continua a vivere a Roma, dove risiede da ormai marzo ( Uomini e Donne le ha cambiato davvero la vita in tutti i sensi). Ed è proprio a Roma che i due sono stati avvistati mentre passeggiavano in centro. Certo a giudicare il look di Gemma non si direbbe che siano foto scattate il 19 giugno. visto che indossa persino un piumino. Un look ben diverso da quelli che sfoggia nello studio di Uomini e Donne quando si mostra in tutto il suo splendore con tacco 12 e minigonne. Qui la vediamo invece in giro per le strade di Roma con un look molto casual anche se sempre colorato ed eccentrico come piace alla dama. Non si mostrano mano nella mano ma si capisce che stanno insieme. Come vanno le cose tra loro? Per il momento non è dato saperlo e sui social Nicola e Gemma non si mostrano molto insieme. I due però non sono partiti per Temptation: al momento infatti Nicola è tornato a Forte dei Marmi mentre Gemma resta a Roma.

GEMMA GALGANI E NICOLA STANNO ANCORA INSIEME

Dicevamo che i due non si sono mostrati ancora sui social insieme ma Nicola lascia intendere molte cose dal suo profilo instagram. Ad esempio ieri mentre era sul treno di ritorno a casa, ha postato una storia con l’emoticon triste, facendo capire di essere molto triste appunto, della sua partenza.

Quando ci mostreranno qualche scatto di coppia o qualche video girato insieme? Per il momento tutto tace e dobbiamo accontentarci degli scatti di qualche fans che li “becca” in giro per Roma. Ma noi restiamo in attesa, sempre vigili e attenti!

Nel frattempo segnaliamo anche che il profilo di Nicola Vivarelli sui social è arrivato quasi a 90mila followers su Instagram. Prima che approdasse a Uomini e Donne era seguito da meno di 3000 persone…