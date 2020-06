Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto genitori: il campione svela il sesso del bebè

Con una dolcissima dedica arrivata sempre via social Filippo Magnini poche ore fa ha svelato il sesso del primo figlio che aspetta insieme a Giorgia Palmas. Un mesetto fa, l’ex velina, via social, aveva pubblicato la prima foto del suo pancione che aveva saputo ben nascondere durante il lockdown, annunciando quindi con grande felicità che la famiglia stava crescendo! Ma il compito di rivelare il sesso del bebè spetta al futuro papà che proprio poche ore fa, mostrando sui social la foto dell’ecografia della piccola, ha svelato appunto, che si tratta di una bambina. La seconda per Giorgia Palmas già mamma di Sofia, avuta da una precedente relazione.

Un altro fiocco rosa, un’altra piccola principessa in famiglia. Ed è proprio con queste parole che Magnini annuncia a tutti la lieta novella: “Non vedo l’ora di conoscerti 💗 Mia principessina 👸🏻 🎀. Già ti Amo💗🎀“. Tra i commenti ovviamente anche quello di Giorgia Palmas al settimo cielo: “Amore infinito” scrive sotto le immagini della sua piccola.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI ASPETTANO UNA BAMBINA

La bellissima Giorgia, con il suo pancione, continua a lavorare per Milan Channel, proprio ieri sera l’abbiamo vista in diretta per i commenti della gara dei rossoneri contro il Lecce. E coccola il pancione in attesa dell’arrivo della seconda principessina di casa.

11 anni fa per Giorgia la prima grande gioia, quella della nascita di Sofia che oggi aspetta con ansia di poter abbracciare la sua sorellina. E manca davvero pochissimo: tra un paio di mesi infatti Giorgia Palmas dovrebbe diventare mamma per la seconda volta, proprio in piena estate.

Filippo e Giorgia avevano deciso di sposarsi dopo la romanticissima proposta di matrimonio fatta dal campione di nuoto a Natale. Marzo era il mese scelto per le nozze ma poi il maledetto coronavirus ha scompigliato tutti i piani. Ci sarà tempo hanno spiegato i due futuri genitori. Per ora tutte le attenzioni sono per la piccola. Il matrimonio può aspettare!