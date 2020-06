Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano l’anniversario mostrando le foto del loro amore

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo, da sempre affiatate e senza un pettegolezzo che li riguardi, hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio, anche sui social (foto). Sono entrambi e da sempre molto discreti, soprattutto Zingaretti è sempre pronto a difendere la sua famiglia contro i paparazzi ma questa volta si è sciolto e per l’ottavo anniversario di nozze ha postato una foto del matrimonio, del giorno per loro più bello. era il 23 giugno del 2012 e il loro sì nel castello di Donnafugata in Sicilia li ha resi felici e uniti per sempre. “La felicità è vera solo se condivisa” ha scritto l’attore, un aforisma di altri e in lingua inglese è stata la sua dichiarazione d’amore alla splendida Luisa. La foto scelta non aveva bisogno di altre parole, Luca e Luisa il giorno del matrimonio, meravigliosi, uno scatto che rivela molto e che lui ha tirato fuori dall’album di nozze.

LUISA RANIERI PIU’ ROMANTICA DI LUCA ZINGARETTI NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO

Ancora più romantica di Zingaretti la bella attrice che sui social ha scelto una foto di coppia accompagnata dal brano “Il cielo in una stanza”. Non c’è davvero niente da aggiungere se non l’ammirazione nei loro confronti. Non è semplice essere così famosi, entrambi impegnati sui set e vivere una storia d’amore così bella.

Hanno avuto due figlie, Emma che ha 8 anni e Bianca che ne ha solo 4, la loro famiglia sembra davvero perfetta, come sottolineano i tanti amici e colleghi. Si sono conosciuti nel 2005 sul set della miniserie Cefalonia e da quel momento non si sono più lasciati.

Meravigliosa la sposa nel suo abito e con il bouquet di fiori bianchi, un rito civile per un amore che resta eterno.