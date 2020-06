Luca Argentero e la piccola Nina Hope passeggiano al parco (Foto)

E’ al settimo cielo Luca Argentero nel suo ruolo più bello, quello di papà della piccola Nina Speranza o Nina Hope, come scritto sulla magliettina della bimba (foto). Nessun film questa volta è la realtà e la vita dell’attore e della sua compagna è ovviamente cambiata del tutto. Cristina Marino e Luca Argentero hanno spiegato il perché non intendono mostrare il viso della figlia ma anche perché continuano a pubblicare sui loro profili social gli scatti delle loro uscita con Nina. Desiderano che il gossip perda interesse alle loro foto, anticipano i paparazzi quando si accorgono di essere fotografati. Così spesso i fan si ritrovano le foto delle passeggiate di Luca Argentero o di Cristina Marino con la figlia. Tutte immagini semplici e incantevoli. Dolcissime anche le foto scattate in casa, quelle che mostrano la tenerezza delle coccole.

LUCA ARGENTERO PAPA’ PERFETTO CON NINA AL PARCO

Spinge la carrozzina e si gode tutto il momento Luca che bada alla comodità. Al parco indossa scarpe estive prestando tutta l’attenzione alla bimba che dorme nella carrozzina.

E’ in carenza di sonno, così ha spiegato il divo italiano, Nina Speranza soffre di colichette, come tanti neonati, non trovano rimedio e così la notte si dorme poco. Non avrebbe mai immaginato tanta felicità e adesso a 42 anni può finalmente provarla. Lontano dal set è un papà a tempo pieno mentre Cristina Marino si dedica a entrambi e anche a se stessa, farà di tutto per tornare in forma perfetta al più presto. Dal 20 maggio la vita di entrambi è cambiata, nel modo più bello.

Sarà l’estate più bella della loro vita, ci sono e ci saranno nuove emozioni da scoprire e il resto conterà sempre meno, adesso c’è Nina. Chissà che presto arrivi anche il matrimonio, gli sposi più belli dello showbiz.