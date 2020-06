Silvia Provvedi torna a parlare dopo l’arresto del suo compagno: il messaggio sui social

Ha deciso di scrivere sui social quello che è il suo pensiero. Silvia Provvedi torna a parlare e lo fa con un messaggio su Instagram. Già poche ore fa aveva deciso di postare una foto che la ritraeva insieme a sua figlia, la piccola Nicole nata una settimana fa. Questo pomeriggio però ha deciso di commentare per la prima volta quanto successo tre giorni fa quando il suo compagno Giorgio De Stefano è stato arrestato. La cantante ha scelto Instagram per dire la sua con un breve messaggio di poche parole.

Ecco le parole di Silvia dai social:

Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà .

Vi ringrazio di cuore davvero tutti.

Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini , perché penso sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tuttora.

Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.

Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia❤️