L’ex tronista Giulia sarebbe incinta: clamoroso scoop arriva dai social dopo la fine della storia con Daniele

Giulia Quattrociocche è stata protagonista del trono classico in questa travagliata stagione di Uomini e Donne. La bella romana ha fatto una scelta di pancia e di cuore, decidendo di lasciare il programma dopo poco tempo, ritenendosi innamorata del corteggiatore Daniele. I due una volta usciti dal programma, hanno iniziato da subito a convivere, e hanno progettato una vita insieme. Non è che si conoscessero molto ma si sono sin da subito mostrati inseparabili sui social. Non sono state una delle coppie più presenti su Instagram, a dire il vero, la tronista diceva di non amare particolarmente questo mondo ma di volere solo una storia d’amore. Convivenza, presentazioni in famiglia e sogni per il futuro. Tutti questi progetti sono però naufragati nel giro di pochissimo tempo. Dopo qualche mese infatti, la storia tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon è finita. I due non ne hanno molto parlato, anche per via del complicato momento durante il quale tutto è successo. Ma oggi, il nome dell’ex tronista, rispunta sui siti che si occupano di tv e gossip. Pare infatti che la bella Giulia sia in dolce attesa. Si avete capito bene, Giulia sarebbe incinta. Una bella notizia che però porta anche a porsi qualche domanda.

GIULIA QUATTROCIOCCHE IN DOLCE ATTESA? DOPO UOMINI E DONNE CONVIVENZA E BAMBINO

Se Giulia e Daniele si sono lasciati poche settimane prima dell’inizio del lockdown, quando ha avuto modo e tempo la Quattrociocche di conoscere l’uomo con il quale pare conviva da tempo e dal quale aspetterebbe un bambino? La notizia è stata data da chi gestisce la pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover”. Sarà vera?

Non ci resta che attendere una possibile conferma da parte dell’ex tronista o una smentita. Se fosse vero, da parte nostra tanti auguri a lei e al suo compagno per questa lieta novella. L’amore si sa, è qualcosa che sfugge a ogni logica per cui ha sempre in serbo sorprese per tutti.

