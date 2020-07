Alena Seredova si emoziona: il piccolo Buffon si occupa della sorellina (Foto)

E’ al settimo cielo Alena Seredova, piena d’amore e di gioia per la sua famiglia, soprattutto da quando è nata la piccola Vivienne. Le foto pubblicate da Alena mostrano il suo piccolo Buffon mentre si occupa della sorellina, sono scatti che riempiono il cuore e la Seredova si emoziona. Non sapeva come avrebbero reagito i suoi figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon con l’arrivo della sorellina. E’ sempre stata molto sincera e durante la gravidanza ha raccontato di avere detto a Louis e David Lee della dolce attesa attraverso una lettera. Era una lettera scritta dalla sorellina in arrivo e tutti erano sembrati felici ma aveva paura che la realtà sarebbe stata diversa. E’ David Lee, il secondogenito, ad occuparsi della sorellina, è lui che la coccola ed è pieno di attenzioni. “Lui + lei” scrive Alena Seredova mostrando il suo ometto che si preoccupa di sistemare il ciuccio a Vivienne nella carrozzina.

TUTTA LA FAMIGLIA A FORTE DEI MARMI PER L’ESTATE

Arriva poi un altro scatto e sono sempre David Lee e Vivienne insieme. Una foto dolcissima, la piccola è nella sua sdraietta e lui le dà il biberon. Non mancano le foto con il primogenito, Louis preferisce i tuffi in piscina. E’ una mamma felice e soddisfatta Alena, la sua famiglia allargata non è come quelle di cui si vantano altri vip, lei non ne sarebbe capace.

Non li vedremo mai tutti insieme, almeno non per il momento.

Questa estate è tornata a Forte dei Marmi, dopo il divorzio da Gigi Buffon aveva preferito andare in altri posti, lì c’è la famiglia del portiere, hanno uno stabilimento balneare. Oggi è pronta, è serena, la Versilia è sempre stata la sua casa e adesso lo è più che mai con i suoi figli e Alessandro Nasi.