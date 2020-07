Massimo Boldi lascia la giovane fidanzata, un atto d’amore (Foto)

E’ finita tra Massimo Boldi e la sua fidanzata, l’attore ha lasciato Irene Fornaciari e alla rivista Oggi confida che è stato un atto d’amore (foto). Avrebbe voluto sposarla ma prima di organizzare tutto le ha detto addio. Non poteva portarla all’altare, sapeva che non avrebbe potuto darle tutto. La relazione è arrivata al capolinea, Massimo Boldi è di nuovo single ma sereno. Ha raccontato il perché della sua decisione, lui 74 anni, lei solo 40, basterebbe già questa differenza d’età ma lui ha voluto aggiungere altro. Sono stati fidanzati per un anno e adesso tra le pagine di Oggi Boldi annuncia la separazione da Irene. Il loro legame era diventato davvero forte, fino al punto di pensare al matrimonio, poi l’attore ha preferito chiudere e confessa che è stato un atto di onestà.

MASSIMO BOLDI NON POTRA’ MAI DIMENTICARE SUA MOGLIE MARISA

Ha sofferto tantissimo per la morte di sua moglie, è lei che ha sempre amato più di tutto, è lei che cerca ogni volta in ogni donna: “In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa e poi la ritrovo solo guardando le mie ragazze”. Un amore che lo condanna alla nostalgia, anche per questo forse ha lasciato Irene Fornaciari.

“Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita – Boldi parla di Irene e del loro amore – Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due. Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”.

Questa volta non c’è dolore in questa fine, c’è di certo la tristezza nel doversi dire addio ma sono rimasti ovviamente in ottimi rapporti, Massimo è certo che ci saranno sempre l’uno per l’altra. Chissà se arriverà la donna giusta per lui, è così difficile dopo avere amato tanto per tanti anni la stessa persona.