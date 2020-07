Gigi D’Alessio nonno bis, anche Giorgio Mastrota sta per avere un altro nipotino (Foto)

E’ l’anno dei nonni vip, Gigi D’Alessio sta per diventare nonno per la seconda volta e un altro nonno bis è Giorgio Mastrota (foto). Due personaggi famosi legatissimi ai loro figli ma anche due nonni giovani. A rendere nonno per la seconda volta Gigi D’Alessio è ancora il primogenito Claudio. Dopo la piccola Noemi arriva un altro bebè in famiglia, così Andrea, figlio di Gigi e Anna Tatangelo, non sarà il più piccolo in casa. Claudio D’Alessio è follemente innamorato della sua nuova compagna; Giusy Lo Conte sembra averlo anche allontanato dai riflettori. Non si aspettava forse di diventare nonno bis così presto Mastrota, anche per lui è la primogenita a regalargli un altro nipotino.

NATALIA ESTRADA INCINTA DEL SECONDO FIGLIO

“Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest’anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l’ultima ecografia!” è il post che ha scritto la figlia di Mastrota sui social mostrando il suo pancione già di nove mesi. La ricordavamo mamma da pochissimo e adesso c’è già il secondo pancione. Gioia immensa anche per il conduttore che ha subito mostrato il pancione della figlia e il suo pollicione scrivendo: “Nonno bis. Ci siamo”. Natalia ha 25 anni ed è già mamma di Mario nato un anno fa, a giugno del 2018. Procede a gonfie vele la sua storia d’amore con Daniel Castillo.

Anna Tatangelo non sarà invece la nonna del secondo nipotino di Gigi D’Alessio, la relazione tra i due cantanti è ormai finita per sempre, senza alcun ripensamento.

Un’estate di certo movimentata per la famiglia D’Alessio, dopo i primi mesi dell’anno difficili per tutti a causa del coronavirus e del lockdown tutto sta cambiando in fretta, le scelte fatte però sembrano rendere tutti più sereni.